Последняя связь с гидом пропавших латвийцев в Непале была у границы с Китаем - МИД сообщил новые детали
Уже неделю не удается восстановить связь с гражданами Латвии, находящимися в Непале, сообщила в среду, 2 сентября, директор Консульского департамента Министерства иностранных дел (МИД) Эдите Медне.
По ее словам, последняя связь с гидом самой большой группы граждан Латвии состоялась в 8:38. Он связался по телефону со своим братом. Латвийская сторона предполагает, что связь была установлена в пограничном пункте на китайской стороне. Европейская служба также получила информацию о том, что последняя связь с группой состоялась около 8:41.
Тем временем в Непале создано специальное подразделение, которое занимается поиском пропавших иностранцев. Сотрудник Консульского департамента МИД рано утром в среду прибыл в Непал и после приезда приступит к работе на месте, чтобы выяснить ситуацию и помочь в поисках.
Медне отметила, что более подробная информация от представителя МИД, находящегося в Непале, может появиться в ближайшие дни.
Представитель МИД также особо предупредила о мошенниках, которые пытаются воспользоваться отчаянием родственников пропавших людей.
"Мошенники пытаются утверждать, что за плату могут предоставить дополнительную информацию", - сказала Медне, призвав не доверять подобным предложениям.
Она подчеркнула, что в настоящее время нет информации, которую МИД намеренно скрывал бы от родственников или общественности. Последние доступные сведения передаются родственникам и публикуются.
Если кто-либо предлагает за деньги информацию о пропавших в Непале гражданах Латвии, МИД призывает проверить ее в Консульском департаменте или незамедлительно обратиться в Государственную полицию.
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Более подробная информация о ситуации также публикуется на сайте Министерства иностранных дел.
Ранее сообщалось, что 26 августа обрушение ледника вызвало поток ледяных обломков, в результате чего из ледникового озера начались паводки с водой и грязью, вызвавшие масштабные разрушения в Непале и Китае. Тысячи людей числятся погибшими и пропавшими без вести.
Недалеко от эпицентра бедствия находилась также большая группа латвийских туристов, организованная любителями йоги из Yantra. Еще несколько граждан Латвии находились в зоне стихийного бедствия в составе группы местной компании Mighty Himalayan Trek. По данным МИД, трое граждан Латвии, находившихся в тот момент в регионе, не пострадали в результате вызванного наводнением оползня, однако 33 человека в настоящее время считаются пропавшими без вести.