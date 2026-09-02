Последняя связь с гидом пропавших латвийцев в Непале была у границы с Китаем - МИД сообщил новые детали

По ее словам, последняя связь с гидом самой большой группы граждан Латвии состоялась в 8:38. Он связался по телефону со своим братом. Латвийская сторона предполагает, что связь была установлена в пограничном пункте на китайской стороне. Европейская служба также получила информацию о том, что последняя связь с группой состоялась около 8:41.