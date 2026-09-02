Исследование: у многих жителей Латвии так мало денег, что они боятся проверять свои счета

В целом 58% жителей признают, что бывают ситуации, после которых они предпочли бы не проверять остаток на своем счете. Среди молодежи эта доля достигает примерно 80%. Чаще всего респонденты не хотят заглядывать в свой счет из-за опасения увидеть там меньше денег, чем ожидали. Желания проверить остаток также не прибавляется после отпуска, праздников, оплаты счетов и непредвиденных расходов. Молодежь особенно выделяется спонтанными покупками и тратами на развлечения: после посещения какого-либо мероприятия или вечера с друзьями 29% опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет предпочли бы не проверять свой счет.