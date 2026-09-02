Исследование: у многих жителей Латвии так мало денег, что они боятся проверять свои счета
Некоторые люди сознательно избегают столкновения с реальностью своего финансового положения. Данные опроса SEB показали, что 35% жителей Латвии хотя бы раз откладывали проверку остатка на счете, поскольку боялись того, что увидят.
Особенно часто проверки остатка на счете избегает молодежь. В возрасте от 18 до 29 лет более половины, или 52% опрошенных, хотя бы раз избегали проверять остаток на счете, а 11% поступают так регулярно. Если сравнить финансовые привычки молодежи и пожилых людей, видно, что в возрасте от 60 до 74 лет таких значительно меньше: лишь 23% хотя бы раз из-за страха откладывали проверку счета.
В целом 58% жителей признают, что бывают ситуации, после которых они предпочли бы не проверять остаток на своем счете. Среди молодежи эта доля достигает примерно 80%. Чаще всего респонденты не хотят заглядывать в свой счет из-за опасения увидеть там меньше денег, чем ожидали. Желания проверить остаток также не прибавляется после отпуска, праздников, оплаты счетов и непредвиденных расходов. Молодежь особенно выделяется спонтанными покупками и тратами на развлечения: после посещения какого-либо мероприятия или вечера с друзьями 29% опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет предпочли бы не проверять свой счет.
Финансовое положение влияет и на социальное поведение людей. Более половины, или 53% жителей, отказывались от какой-либо покупки или активности, не раскрывая истинной причины. При этом 27% признают, что поступали так неоднократно.
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