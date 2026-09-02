Хватит ли Латвии необходимых для повседневного лечения лекарств? Производители бьют тревогу
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Производители бьют тревогу, поскольку действующая система цен на лекарства и их компенсации в долгосрочной перспективе угрожает доступности необходимых препаратов.
В Латвии

Хватит ли Латвии необходимых для повседневного лечения лекарств? Производители бьют тревогу

Отдел информации

Otkrito.lv

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Когда речь идет о доступности лекарств, внимание общества чаще всего сосредоточено на новых и дорогих инновационных препаратах. Хотя говорить об этом действительно важно, не менее актуален вопрос - будут ли в Латвии и дальше доступны лекарства, которые люди используют ежедневно?

Производители бьют тревогу, поскольку действующая система цен на лекарства и их компенсации в долгосрочной перспективе угрожает доступности необходимых препаратов. На этой неделе решение проблемы искали в ходе дискуссии "Будут ли у нас завтра еще лекарства? Кризис в медицине Латвии". В ней приняли участие председатель правления Латвийской ассоциации производителей дженериков (LPMA) Эгилс Эйнарс Юршевичс, директор Департамента фармации Министерства здравоохранения Инесе Каупере, президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс и член правления Латвийской ассоциации экономики здравоохранения Улдис Хлевицкис. Все участники дискуссии признали, что нынешняя система не является устойчивой и необходимо искать решения.

Маленький рынок должен уметь конкурировать за внимание производителей

Исследования показывают, что в Латвии пациентам доступно меньше лекарств в пяти наиболее распространенных группах препаратов, чем в других странах Европы. Даже меньше, чем в соседних государствах. Речь идет не только об инновационных, но и о дженериках. В 2025 году они составляли 76% всех лекарств, используемых жителями Латвии, при этом на них приходилось только 43% бюджета компенсируемых лекарств.

Недостаток доступности обусловлен несколькими факторами. За последние годы инфляция в Европе значительно выросла. Цены на электроэнергию увеличились на 40%, а на газ - вдвое. Стоимость морских грузоперевозок выросла в шесть раз, а воздушных - более чем на 30%. Закупочная цена лекарств не повышается в соответствии с ростом производственных расходов, и сейчас производители нередко не могут покрыть затраты на изготовление препаратов.

Поэтому 46% критически важных дженериков, которые используются во всей Европе, производит только один производитель. Это проблема не только Латвии, но и всей Европы, поскольку любые перебои в производстве или цепочках поставок могут существенно повлиять на доступность лекарств. Однако, в отличие от других стран ЕС, наш рынок очень мал, а бюрократическая нагрузка высока. Поэтому производители в первую очередь выбирают реализацию лекарств в других странах, уходя с латвийского рынка.

"Производители лекарств, как и производители хлеба или молока, должны думать о том, как покрыть себестоимость продукции. Однако цены на молоко и хлеб постоянно растут, тогда как закупочные цены на компенсируемые лекарства в большинстве случаев не повышаются.

Правила Кабинета министров требуют, чтобы цены на лекарства были сопоставимы во всех странах Балтии. При этом производитель в Латвии должен платить административные расходы за сохранение лекарства на латвийском рынке, которых нет ни в Литве, ни в Эстонии. В зависимости от количества препаратов на рынке эти расходы для одного производителя могут достигать десятков тысяч евро в год.

Некоторые сборы необходимо платить даже в том случае, если в течение года фактически не продана ни одна упаковка лекарства. Сборы одинаково высоки для инновационных препаратов, упаковка которых может стоить, например, 10 000 евро, и дженерика, используемого в кардиологии, цена производителя которого в списке компенсируемых лекарств составляет 22 цента. С учетом небольшого рынка и оборота, а также уже низких закупочных цен на лекарства такие расходы становятся существенным дополнительным бременем", - говорит Юршевичс.

В ходе разговора Юршевичс поблагодарил ответственные учреждения за проведенные в последние годы переговоры и меры по улучшению ситуации, в том числе за снижение сбора Агентства по лекарственным средствам за содержание препаратов примерно на 11%. Однако это не способно решить накопившуюся проблему, и несколько производителей сейчас говорят о том, что, если ситуация быстро не изменится, им придется уйти с латвийского рынка.

С 2022 по 2025 год из списка компенсируемых лекарств были исключены 553 препарата, большинство из которых - дженерики.

Меньше производителей означает меньший выбор для врачей и пациентов

Президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс подчеркивает, что ситуацию нельзя оценивать однозначно. В последние годы в сотрудничестве с Министерством здравоохранения был достигнут значительный прогресс в доступности лекарств, например расширена доступность препаратов для лечения диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Развитие и позитивные изменения действительно происходят.

Однако одновременно врачи все чаще сталкиваются с ограниченным выбором лекарств, особенно при лечении хронических заболеваний.

"Нельзя сказать, что все плохо, но нельзя и утверждать, что ситуация хорошая. Мы видим улучшения, однако в вопросе доступности необходимо сделать еще больше. Во время пандемии мы очень четко увидели проблемы с цепочками поставок и логистикой, но, изучив этот вопрос глубже, поняли, что на доступность лекарств также влияют бюрократические и административные барьеры, которые препятствуют выходу на наш небольшой рынок как оригинальных препаратов, так и дженериков", - отмечает Дзалбс.

Он объясняет, что проблема не только теоретическая. В семейных врачебных практиках уже возникали ситуации, когда конкретное действующее вещество, необходимое пациенту, было недоступно. Особенно это важно при лечении хронических заболеваний, например в кардиологии и эндокринологии, где для отдельных препаратов не всегда существует равноценная альтернатива.

"Производителей становится все меньше, и в лучшем случае семейный врач может выбирать между препаратами одного или двух производителей. Это означает, что мы не всегда сможем предложить пациенту наиболее дешевую доступную альтернативу. Но еще важнее другое - может наступить ситуация, когда необходимые для конкретного лечения лекарства в Латвии просто не будут доступны", - подчеркивает президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей.

Член правления Латвийской ассоциации экономики здравоохранения Улдис Хлевицкис объяснил, что при улучшении экономики здравоохранения важно соблюдать баланс: "Говоря об экономике здравоохранения, прежде всего необходимо говорить об основных принципах экономики. Один из них - создание здоровой конкуренции и внедрение различных инструментов и механизмов, которые способствуют этой конкуренции. В последние годы мы больше внимания уделяли инновационным лекарствам, и это очень хорошо и важно, поскольку мы понимаем, что технологии и методы диагностики развиваются. Но нам необходимо найти баланс между финансированием инновационных препаратов и финансированием лекарств, которые помогают большей части населения".

Необходимы новые решения для повышения доступности лекарств

Директор Департамента фармации Министерства здравоохранения Инесе Каупере подчеркнула, что пандемия, инфляция последних лет и связанный с ней рост расходов создали новые вызовы для доступности лекарств. Поэтому необходимо искать новые решения, одновременно отмечая положительные изменения в этой сфере.

"За последние годы произошло несколько положительных изменений - статистика показывает, что лекарства стали более доступными для пациентов, а расходы на медикаменты также снижаются. Появляются новые возможности терапии и новые лекарства - они не только уходят с рынка, но и приходят на него.

Конечно, еще многое необходимо улучшить. Нужно учитывать, что потребности очень велики. В финансировании компенсируемых лекарств мы стремимся достичь уровня стран Балтии. Каждый год выделяется дополнительное финансирование, но его недостаточно, чтобы сделать все необходимое.

Мы активно думаем о том, как расширить ассортимент новых лекарств и улучшить их доступность. Мы понимаем, что в определенный момент возникает ситуация, когда цены на лекарства необходимо повышать, чтобы сохранить разнообразие препаратов. Но здесь мы снова упираемся в доступное финансирование. Проблема гораздо глубже, чем только сборы, которые должен оплачивать производитель. Министерство здравоохранения открыто к более широкой дискуссии с отраслью, чтобы совместно искать решения", - отмечает Каупере.

Ассоциация продолжит переговоры с политическими силами, Министерством здравоохранения и другими заинтересованными сторонами, чтобы добиться решений, которые в долгосрочной перспективе укрепят доступность лекарств в Латвии.

По мнению LPMA, необходимо увеличить бюджет на компенсируемые лекарства и здравоохранение, снизить административную нагрузку на производителей, способствовать конкуренции и обеспечить стабильную доступность критически важных и необходимых для повседневного использования дженериков.

Цель должна быть одна - чтобы латвийским пациентам были доступны как инновационные препараты, так и широко используемые дженерики.

Темы

Министерство здравоохранения2025 годПандемияАйнис Дзалбс

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