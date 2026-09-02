Хватит ли Латвии необходимых для повседневного лечения лекарств? Производители бьют тревогу

"Нельзя сказать, что все плохо, но нельзя и утверждать, что ситуация хорошая. Мы видим улучшения, однако в вопросе доступности необходимо сделать еще больше. Во время пандемии мы очень четко увидели проблемы с цепочками поставок и логистикой, но, изучив этот вопрос глубже, поняли, что на доступность лекарств также влияют бюрократические и административные барьеры, которые препятствуют выходу на наш небольшой рынок как оригинальных препаратов, так и дженериков", - отмечает Дзалбс.