"Остается небольшой луч надежды" - в Латвии рассказали о поисках 33 пропавших в Непале

Премьер также подчеркнул, что государство сделает все возможное, чтобы помочь и поддержать родственников пропавших путешественников в Латвии. В Непал уже прибыл представитель Консульского департамента Министерства иностранных дел, который на месте поможет латвийской стороне поддерживать связь с властями Непала. Этот представитель также будет оказывать помощь в случае обнаружения тела кого-либо из граждан Латвии и необходимости его доставки в Латвию. О дальнейших действиях в таком случае будут информированы родственники.