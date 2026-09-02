"Остается небольшой луч надежды" - в Латвии рассказали о поисках 33 пропавших в Непале
Латвия предложила Непалу свою помощь в связи с трагедией, произошедшей там неделю назад, однако конкретного запроса пока не получила, сообщил сегодня журналистам после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. Он не уточнил, какую именно помощь предложила Латвия.
По словам Кулбергса, в поисках пропавших в Непале латвийских путешественников остается небольшой луч надежды, однако поисковые работы сильно осложняет сезон дождей.
Премьер также подчеркнул, что государство сделает все возможное, чтобы помочь и поддержать родственников пропавших путешественников в Латвии. В Непал уже прибыл представитель Консульского департамента Министерства иностранных дел, который на месте поможет латвийской стороне поддерживать связь с властями Непала. Этот представитель также будет оказывать помощь в случае обнаружения тела кого-либо из граждан Латвии и необходимости его доставки в Латвию. О дальнейших действиях в таком случае будут информированы родственники.
По словам Кулбергса, известно, что несколько иностранных туристов во время трагедии могли оказаться на территории Китая, однако Латвия пока не получила ответа по этому вопросу.
В свою очередь президент Эдгар Ринкевич признал, что ситуация в Непале остается очень тяжелой, а спасательные работы там проходят не так просто, как, возможно, в Европе или Латвии. При этом ответственные латвийские учреждения работают над тем, чтобы предоставить оставшимся в Латвии родственникам максимальную моральную и информационную поддержку.
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На этой неделе Государственная полиция сообщила, что получила информацию о случаях, когда мошенники пытались выманить деньги у родственников латвийцев, пропавших без вести в Непале.
Президент выразил надежду, что мошенников задержат и к ним применят максимально строгие наказания, предусмотренные Уголовным законом, - как для того, чтобы показать недопустимость подобных действий, так и для того, чтобы удержать других от подобных преступлений.
Последствия наводнения в Непале
Катастрофа произошла 26 августа в районе непальско-китайской границы. По предварительным выводам специалистов, ей предшествовал крупный обвал в высокогорной ледниковой зоне. ...
Андрис Кулбергс признал, что мошенники используют любые трагедии для наживы, поэтому жителям в любых подобных ситуациях необходимо сохранять осторожность и не попадаться в их ловушки.
В Министерстве иностранных дел сообщили агентству LETA, что представитель Консульского департамента уже приступил к работе в Непале. Почетный консул продолжает активно поддерживать связь с местными властями.
К настоящему моменту образцы ДНК сдал 31 ближайший кровный родственник пропавших.
МИД продолжает оказывать помощь и координировать практические вопросы, которые могут возникать у родственников пропавших без вести в Непале, чтобы предоставлять им информацию о том, где и какую помощь они могут получить.
Как сообщалось ранее, 26 августа обрушение ледника вызвало поток ледяных обломков, после чего из ледникового озера начались мощные потоки воды и грязи, приведшие к масштабным разрушениям в Непале и Китае. По данным на утро 31 августа, в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 900 человек, около 4200 числились пропавшими без вести.
Недалеко от эпицентра трагедии находилась и большая группа туристов из Латвии, организованная любителями йоги из Yantra. Меньшее число латвийских туристов находилось в зоне стихийного бедствия в составе группы местной компании Mighty Himalayan Trek.
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Министерству иностранных дел известно, что трое жителей Латвии, находившихся в тот момент в регионе, не пострадали в результате вызванного наводнением селевого потока в Непале. Еще 33 человека в настоящее время считаются пропавшими без вести.