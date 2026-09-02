Паспорта забрали, по 18 часов заставляли собирать чернику: индийцы пожаловались на условия труда в Латвии

По его словам, у этой группы были "очень явные признаки" того, как несколько лет назад действовали граждане Узбекистана, которые приезжали на работу, а затем исчезали ночью. "Закон предусматривает, что мы несем за них ответственность. У нас могли возникнуть очень большие проблемы, поэтому мы приняли решение аннулировать визы этой опасной группе. После работы у нас им необходимо покинуть Шенгенскую зону, а уже там, дома, оформлять новые документы, чтобы работать в другом месте", - сказал предприниматель. Фомичев сообщил, что компания купила уволенным работникам билеты в Индию.