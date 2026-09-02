Паспорта забрали, по 18 часов заставляли собирать чернику: индийцы пожаловались на условия труда в Латвии
Индийские сборщики черники в Латвии рассказали о работе до 18 часов в сутки, изъятых паспортах и невыплаченной зарплате. Работодатель обвинения отвергает и утверждает, что полностью рассчитался с рабочими, сообщает передача "Bez Tabu".
Вместо обещанных 1500 евро и восьмичасового рабочего дня - изъятые паспорта, до 18 часов работы на черничных полях и отсутствие оплаты. О таком опыте работы в Латвии рассказали несколько десятков граждан Индии. Как сообщает передача "Bez Tabu" на TV3, журналисты встретились примерно с 20 гражданами Индии, которые заявили, что представляют также несколько десятков своих соотечественников.
Они приехали в Латвию на заработки для сезонной работы - сбора черники на принадлежащих предпринимателю Алексею Фомичеву предприятиях Lauberes ogas и Blueberry Land. Однако, по словам иностранцев, условия работы оказались такими, что они сравнивают их с рабством.
"У нас забрали паспорта, мы не знали законных порядков. Потом сказали, что мы не можем удаляться от хозяйства дальше чем на 500 метров. Сказали, что не можем выходить. Это было распоряжение владельца. Распоряжение работодателя. Сказали, что работодатель не хочет, чтобы мы выходили. Наши паспорта были собраны, мы оказались как в тюрьме", - рассказал гражданин Индии Гишну.
По его словам, уже на следующий день рабочие приступили к работе. "В договорах указано, что мы должны работать восемь часов в день и нам будут платить 1500 евро, но мы работали по 16-18 часов в день! Два-три дня за этот период у нас были выходными. Нам сказали, что нужно собрать определенное количество ягод. Если нет - отправят обратно в Индию. Нас запугивали, угрожали. Нам было страшно", - рассказал он.
Граждане Индии также утверждают, что работодатель не полностью выплатил им деньги за выполненную работу. Некоторые, по их словам, получили лишь несколько сотен евро, а другие вообще остались без оплаты.
Интересы примерно 40 граждан Индии сейчас представляет присяжный адвокат Алексей Пономарев. По словам рабочих, покупать продукты разрешалось только двум людям. Адвокат сравнивает описанные условия с рабством.
Сам Фомичев заявил, что полностью рассчитался со всеми рабочими. По его словам, деньги были перечислены, однако по объективным причинам выплаты на банковские счета в Индии поступили не сразу. На момент разговора с журналистами предприниматель подтвердил, что деньги были перечислены всем.
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Увольнение работников, из-за которого их визы были аннулированы, Фомичев объяснил информацией о том, что рабочие якобы тайно договорились о работе на строительстве в Литве. Он признал, что решение было принято поспешно и, возможно, с нарушением Закона о труде, однако опасался, что индийские рабочие могут уехать и стать нелегальными мигрантами.
"Мы пригласили их работать у нас, они приехали работать только у нас. После этого им следовало бы покинуть Шенгенскую зону, чтобы не возникло нелегальной миграции. Я серьезно опасался, что они могут исчезнуть в любую ночь", - заявил Фомичев в эфире.
По его словам, у этой группы были "очень явные признаки" того, как несколько лет назад действовали граждане Узбекистана, которые приезжали на работу, а затем исчезали ночью. "Закон предусматривает, что мы несем за них ответственность. У нас могли возникнуть очень большие проблемы, поэтому мы приняли решение аннулировать визы этой опасной группе. После работы у нас им необходимо покинуть Шенгенскую зону, а уже там, дома, оформлять новые документы, чтобы работать в другом месте", - сказал предприниматель. Фомичев сообщил, что компания купила уволенным работникам билеты в Индию.
Бывшие сборщики ягод отрицают, что собирались бежать. Они утверждают, что искать другую работу после окончания сезона им, наоборот, рекомендовали сами посредники по трудоустройству.
В связи с произошедшим Государственная инспекция труда начала расследование, а Государственная полиция проводит ведомственную проверку.