В Латвии изымают земельные участки у частников для укрепления границы с Беларусью
Латвийские власти начали очередной этап укрепления границы с Беларусью. Для этого государство получит право изъять около десяти небольших земельных участков у частных владельцев в двух приграничных краях.
Во вторник правительство разрешило Министерству внутренних дел изъять в общей сложности около десяти небольших земельных участков для обустройства латвийско-белорусской границы. Все объекты недвижимости находятся в Краславском и Аугшдаугавском краях. Площадь каждого из них не превышает половины гектара.
Правительство приняло решение об изъятии у владельцев частей принадлежащей им недвижимости, расположенных у государственной внешней границы с Беларусью, чтобы обеспечить эффективный контроль и охрану государственной внешней границы. Изъятие частей недвижимости необходимо для обустройства вдоль внешней границы полосы государственной границы, патрульной полосы и полосы наблюдения за пограничными знаками.
Работы также предусматривают установку информационных указателей и другой инфраструктуры, необходимой для охраны государственной границы.