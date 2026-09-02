В Латвии изымают земельные участки у частников для укрепления границы с Беларусью
Фото: Latvijas armija Flickr
Правительство санкционирует экспроприацию земель для укрепления границы между Латвией и Беларусью.
В Латвии

В Латвии изымают земельные участки у частников для укрепления границы с Беларусью

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Латвийские власти начали очередной этап укрепления границы с Беларусью. Для этого государство получит право изъять около десяти небольших земельных участков у частных владельцев в двух приграничных краях.

Во вторник правительство разрешило Министерству внутренних дел изъять в общей сложности около десяти небольших земельных участков для обустройства латвийско-белорусской границы. Все объекты недвижимости находятся в Краславском и Аугшдаугавском краях. Площадь каждого из них не превышает половины гектара.

Правительство приняло решение об изъятии у владельцев частей принадлежащей им недвижимости, расположенных у государственной внешней границы с Беларусью, чтобы обеспечить эффективный контроль и охрану государственной внешней границы. Изъятие частей недвижимости необходимо для обустройства вдоль внешней границы полосы государственной границы, патрульной полосы и полосы наблюдения за пограничными знаками.

Работы также предусматривают установку информационных указателей и другой инфраструктуры, необходимой для охраны государственной границы.

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