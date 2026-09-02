В Латвии изымают земельные участки у частников для укрепления границы с Беларусью

Во вторник правительство разрешило Министерству внутренних дел изъять в общей сложности около десяти небольших земельных участков для обустройства латвийско-белорусской границы. Все объекты недвижимости находятся в Краславском и Аугшдаугавском краях. Площадь каждого из них не превышает половины гектара.