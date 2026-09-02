Студенты не знают, продолжится ли обучение. Что будет с Академией пилотов airBaltic?
Студенты Академии пилотов airBaltic столкнулись с переносом сроков обучения и неопределенностью. Компания признает, что часть учебных мероприятий приостановлена, а будущее программы пока остается без конкретного ответа.
Профессия пилота для многих является работой мечты, однако путь в кабину самолета требует не только времени, но и значительных финансовых вложений. Среди студентов Академии пилотов airBaltic возникли опасения по поводу продолжения обучения и будущего академии. В редакцию Jauns.lv обратился родственник одного из будущих пилотов, рассказавший о переносе дат обучения и неопределенности в отношении дальнейшего процесса.
Студенты не знают, продолжится ли обучение
Родственник будущего пилота рассказал, что семья сейчас не понимает, каким образом будет обеспечен учебный процесс в дальнейшем. Ситуацию осложняет и то, что студент имеет финансовые обязательства - кредит, взятый для оплаты обучения.
"Даты переносятся с одной на следующую, а сроки сертификации приближаются", - рассказал он. По имеющейся у мужчины информации, неопределенность испытывают и другие студенты.
По его мнению, академии следует активнее общаться со студентами.
"Академия не разговаривает со студентами так, как следовало бы, и, насколько мне известно, многие находятся в неопределенности", - заявил родственник будущего пилота.
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airBaltic признает: часть обучения приостановлена
Jauns.lv обратился в airBaltic, чтобы выяснить, что сейчас происходит в Академии пилотов и есть ли основания для беспокойства относительно ее дальнейшей работы.
Руководитель отдела общественных и политических отношений airBaltic Аугустс Зилбертс заявил, что обучение продолжается, однако одновременно подтвердил: отдельные учебные мероприятия в настоящее время приостановлены.
"В настоящее время оценивается возможное влияние пересмотренного бизнес-плана airBaltic на дальнейшую работу Академии пилотов. Учебный процесс продолжается, однако отдельные учебные мероприятия в настоящее время приостановлены, пока оцениваются и принимаются решения о дальнейших шагах в работе академии", - пояснил Зилбертс.
Он добавил, что на индивидуальные сроки обучения в повседневной работе могут влиять и внешние факторы, в том числе погодные условия.
Что ждет Академию пилотов?
Конкретного ответа на вопрос о том, как Академия пилотов будет работать в дальнейшем и будет ли продолжен прием новых студентов, airBaltic пока не дает.
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"Результаты проводимой в настоящее время оценки станут основанием для дальнейших решений о работе Академии пилотов, в том числе об объемах обучения и приеме новых студентов. Пока этот процесс не завершен, было бы преждевременно давать конкретные прогнозы относительно дальнейшей деятельности академии и ее масштабов", - отметил Зилбертс.
В airBaltic подчеркивают, что Air Baltic Training является отдельным юридическим лицом с самостоятельным финансовым и операционным управлением. В интегрированной программе подготовки пилотов авиационного транспорта Академии пилотов сейчас обучаются более 100 студентов. С момента запуска программы обучение завершили почти 200 выпускников, которые сейчас работают пилотами в коммерческой авиации. Несколько из них уже стали командирами воздушных судов.