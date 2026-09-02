Студенты не знают, продолжится ли обучение. Что будет с Академией пилотов airBaltic?

Профессия пилота для многих является работой мечты, однако путь в кабину самолета требует не только времени, но и значительных финансовых вложений. Среди студентов Академии пилотов airBaltic возникли опасения по поводу продолжения обучения и будущего академии. В редакцию Jauns.lv обратился родственник одного из будущих пилотов, рассказавший о переносе дат обучения и неопределенности в отношении дальнейшего процесса.