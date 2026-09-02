В Латвии стремительно распространяется новая схема кражи аккаунтов Facebook

Кроме того, важно регулярно обучать сотрудников распознавать попытки фишинга. Особое внимание следует уделять работникам, которые имеют право управлять аккаунтами компании в социальных сетях, рекламными кабинетами и другими бизнес-ресурсами. "Особенно важно пересматривать права доступа в небольших компаниях, где один сотрудник нередко одновременно управляет социальными сетями, рекламными аккаунтами и другими цифровыми инструментами. В такой ситуации захват аккаунта одного пользователя может предоставить мошеннику доступ сразу к нескольким ресурсам компании. Чем шире права доступа одного человека, тем серьезнее могут быть последствия одной успешной фишинговой атаки. Поэтому компаниям важно не только обучать сотрудников распознавать мошенничество, но и регулярно проверять, кому и какие права администратора предоставлены, а также обеспечить многофакторную аутентификацию", - рассказал Эриньш.