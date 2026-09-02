В Латвии стремительно распространяется новая схема кражи аккаунтов Facebook
Поставщик электронных коммуникаций и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий Bite Latvija предупреждает о стремительном распространении фишинговой схемы, цель которой - захватить профили пользователей Facebook, а затем получить доступ к рекламным аккаунтам компаний в Meta Business. Для кражи данных мошенники используют поддельные страницы входа в Facebook.
Как рассказал руководитель процессов внутренней безопасности Bite Latvija Херманис Эриньш, захваченные рекламные аккаунты мошенники используют для размещения обманной рекламы за счет компаний. В результате предприятия несут значительные финансовые убытки, а злоумышленники получают возможность обманывать новых жертв.
В июле 2026 года решение безопасности Antivīruss Plus от Bite Latvija заблокировало более 56,2 млн киберугроз. Для сравнения, в июле 2025 года их было 13,6 млн. Наблюдения учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV показывают, что в Латвии по-прежнему преобладают фишинговые атаки и кражи данных. Одновременно растут риски, связанные с социальной инженерией и компрометацией личных данных.
Атака начинается с угрозы заблокировать аккаунт
Одна из таких угроз в социальных сетях - захват аккаунтов Meta Business у сотрудников компаний, которые управляют страницами и рекламными аккаунтами в Facebook.
Атака обычно начинается с сообщения, требующего срочной реакции. Например, пользователь получает электронное письмо или уведомление о том, что страница компании якобы нарушила правила платформы и вскоре будет заблокирована.
Чтобы не допустить закрытия аккаунта, получателю предлагают немедленно подтвердить свою личность. Ссылка ведет на поддельный сайт, имитирующий страницу авторизации Facebook. В результате пользователь уверен, что находится в официальной среде Meta. "Эта фишинговая схема особенно опасна, поскольку мошенники очень точно копируют визуальный стиль Facebook. Мошеннические уведомления могут приходить даже с официального домена Meta, хотя содержащиеся в них ссылки ведут на поддельные сайты. Злоумышленники также используют методы социальной инженерии, создавая у жертвы ощущение срочности, указывая на нарушение правил платформы и угрожая блокировкой страницы или остановкой рекламы. Таким образом мошенники пытаются заставить человека действовать быстро, не проверяя, является ли запрос настоящим", - рассказал руководитель процессов внутренней безопасности Bite Latvija Херманис Эриньш.
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Мошенники используют аккаунты компаний для обмана других людей
Захватив аккаунт одного администратора Facebook, мошенники могут получить доступ ко всем связанным с ним страницам компании, рекламным аккаунтам и другим ресурсам Meta, которыми этот администратор имеет право управлять.
Киберпреступники могут изменить настройки аккаунта, ограничить доступ другим администраторам, публиковать контент от имени компании и использовать ее рекламные аккаунты для проведения мошеннических кампаний.
Если к аккаунту привязана платежная карта предприятия, расходы на рекламу списываются с нее. За короткое время компания может понести значительные финансовые убытки, а мошенники получают возможность обмануть еще больше людей.
"Чтобы защитить себя и аккаунты компании в социальных сетях от мошенников, перед вводом данных для доступа к Facebook необходимо внимательно проверить адрес сайта. Следует учитывать, что мошеннические уведомления могут приходить и с официального домена. Поэтому безопаснее не переходить по ссылкам для авторизации, содержащимся в неожиданных и подозрительных сообщениях. Проверять статус аккаунта следует самостоятельно, введя адрес сайта и открыв платформу Facebook или Meta Business", - пояснил Эриньш.
Обучение сотрудников и контроль доступа становятся критически важными
Для защиты аккаунтов компаниям необходимо внедрить многофакторную аутентификацию и регулярно проверять права доступа администраторов, сохраняя только те, которые действительно нужны для выполнения рабочих обязанностей.
Кроме того, важно регулярно обучать сотрудников распознавать попытки фишинга. Особое внимание следует уделять работникам, которые имеют право управлять аккаунтами компании в социальных сетях, рекламными кабинетами и другими бизнес-ресурсами. "Особенно важно пересматривать права доступа в небольших компаниях, где один сотрудник нередко одновременно управляет социальными сетями, рекламными аккаунтами и другими цифровыми инструментами. В такой ситуации захват аккаунта одного пользователя может предоставить мошеннику доступ сразу к нескольким ресурсам компании. Чем шире права доступа одного человека, тем серьезнее могут быть последствия одной успешной фишинговой атаки. Поэтому компаниям важно не только обучать сотрудников распознавать мошенничество, но и регулярно проверять, кому и какие права администратора предоставлены, а также обеспечить многофакторную аутентификацию", - рассказал Эриньш.
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Если возникло подозрение, что аккаунт захватил мошенник, необходимо немедленно сменить пароль и проверить, не подключались ли к нему неизвестные устройства. Также следует просмотреть действия и платежи в рекламном аккаунте и незамедлительно сообщить Meta обо всех несанкционированных операциях.
Если с платежных средств компании уже списали деньги, необходимо как можно скорее заблокировать карту и связаться с банком.