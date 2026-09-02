"Безопасные дни закончились": Зеленский "закрывает" российское небо для полетов
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил авиакомпании и пассажиров: российское небо больше нельзя считать безопасным. По его словам, из-за роста числа украинских дронов риски для гражданской авиации резко увеличились.
Владимир Зеленский выступил с предупреждением к авиакомпаниям, пассажирам и страховщикам, использующим российское воздушное пространство и аэропорты.
"Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, которая использует воздушное пространство России, каждого страховщика и всех, кто продолжает пользоваться основными российскими аэропортами: воздушное пространство России становится полностью небезопасным", - заявил Зеленский в вечернем видеообращении.
При этом украинский президент подчеркнул, что Киев не ставит целью гражданскую авиацию.
"Украина не угрожает гражданской авиации как таковой - ни одному гражданскому самолету. Просто в российском небе будет такое количество дронов, что это необходимо учитывать", - сказал он.
Зеленский также заявил, что Украина не стремится к гибели мирных жителей. По его словам, именно поэтому Киев предупреждает международных партнеров о новых рисках для авиаперевозок. "Безопасные дни в российском небе закончились", - заявил президент, добавив, что "небо, кишащее дронами, не место для гражданской авиации".
Владимир Путин в ответ назвал заявление Зеленского "декларацией государственного терроризма". Российский президент заявил, что Москва не намерена вести переговоры с теми, кого считает террористами.
На фоне продолжающейся войны атаки по территории России и Украины в последние месяцы стали более интенсивными. Работа российских аэропортов регулярно ограничивается из-за приближения украинских беспилотников, причем такие случаи участились. При этом Зеленский заявил, что Украина готова отказаться от использования беспилотников над Россией на определенные периоды и в конкретных направлениях, если об этом попросят международные партнеры. По его словам, такая мера могла бы быть принята "ради дипломатии и ради переговоров".
Дипломатические попытки при посредничестве США добиться прекращения войны между Россией и Украиной в настоящее время фактически застопорились.