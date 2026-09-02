"Безопасные дни закончились": Зеленский "закрывает" российское небо для полетов

На фоне продолжающейся войны атаки по территории России и Украины в последние месяцы стали более интенсивными. Работа российских аэропортов регулярно ограничивается из-за приближения украинских беспилотников, причем такие случаи участились. При этом Зеленский заявил, что Украина готова отказаться от использования беспилотников над Россией на определенные периоды и в конкретных направлениях, если об этом попросят международные партнеры. По его словам, такая мера могла бы быть принята "ради дипломатии и ради переговоров".