Во время учений Namejs 2026 в Латвии проверяют готовность всей страны к кризису
В Латвии проходят масштабные учения по государственной обороне Namejs 2026, в которых участвуют около 12 000 военнослужащих НАТО и Национальных вооруженных сил, а также земессаргов. Во время учений жители разных регионов увидят передвижение военной техники и действия военнослужащих, а также услышат выстрелы. Командующий Земессардзе Айварс Крюков подчеркивает, что это не просто армейские учения, а проверка готовности всей страны к различным кризисным ситуациям.
В программе "900 секунд" Айварс Крюков рассказал, что Земессардзе участвует в учениях в полном объеме во всех регионах Латвии. По его словам, цель учений заключается не только в освоении новых навыков, но и в проверке готовности подразделений и эффективности процедур, которые разрабатывались и отрабатывались в течение года.
"Учения - не место, где мы чему-то обучаемся. Это место, где мы проверяем, привело ли то, что мы делали в течение года, к желаемому результату", - сказал Крюков.
По его словам, в этом году особое внимание уделяется новым технологиям, в том числе использованию беспилотников, элементам радиоэлектронной борьбы и проверке различных решений для обработки данных.
Во время учений во многих местах Латвии можно будет увидеть военную технику и передвижение военнослужащих. Командующий призвал жителей не беспокоиться из-за запланированных мероприятий, поскольку самоуправления и ответственные службы заранее сообщат о местах проведения практических действий.
Крюков пояснил, что важно отличать учения от реальной угрозы.
"Если что-то произойдет в реальной жизни, об этом будет сообщено отдельно. В информации будет четко указано, идет ли речь об учениях или о реальной угрозе", - сказал он.
Командующий Земессардзе отметил, что в уведомлениях системы оповещения населения, если она будет использоваться во время учений, четко укажут, что речь идет об учебном сценарии.
Во время учений особенно важна бдительность общества. Крюков подчеркнул, что жителям не следует игнорировать подозрительные ситуации. "Об этом нужно сообщать ближайшим службам безопасности - Государственной полиции, спецслужбам или представителям вооруженных сил", - заявил командующий.
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Он признал, что такая информация может оказаться важной как в контексте учений, так и в случае реальной угрозы. Отдельное внимание уделяется беспилотникам, которых жители все чаще замечают над населенными пунктами. Крюков пояснил, что население заранее проинформируют о запланированной активности в районах проведения учений. Однако при возникновении сомнений всегда рекомендуется сообщать ответственным службам.
"Официально это комплексные учения по государственной обороне. Уже само название говорит о том, что речь идет не только об учениях вооруженных сил", - пояснил он.
К процессу также привлечены государственные и муниципальные центры кризисного управления, различные учреждения, представители критической инфраструктуры и частного сектора.
По словам командующего, одна из главных целей заключается в том, чтобы проверить, работают ли в реальной кризисной ситуации меры, которые ранее были закреплены в документах и процедурах. "Бумага все стерпит, но бумага - это не реальность", - подчеркнул Крюковс.
Командующий Земессардзе призвал жителей во время учений оценить собственную готовность к различным кризисным ситуациям.
"Я бы призвал каждого спросить себя, чем я могу помочь в защите государства и какова моя роль в нашей обороне", - сказал он.
По мнению Крюкова, безопасность страны - это ответственность не только военнослужащих и земессаргов. Свой вклад могут внести предприниматели, специалисты по технологиям и люди, обладающие различными практическими профессиональными навыками.
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Командующий также подчеркнул, что одним из главных выводов после недавней бури стала необходимость еще более тесного сотрудничества между государственными учреждениями, самоуправлениями и жителями.