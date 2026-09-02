Во время учений Namejs 2026 в Латвии проверяют готовность всей страны к кризису

В программе "900 секунд" Айварс Крюков рассказал, что Земессардзе участвует в учениях в полном объеме во всех регионах Латвии. По его словам, цель учений заключается не только в освоении новых навыков, но и в проверке готовности подразделений и эффективности процедур, которые разрабатывались и отрабатывались в течение года.