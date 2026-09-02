За 5 дней в Латвии может выпасть больше месячной нормы осадков - есть риск выхода рек из берегов
Во второй половине этой недели в Латвии будут часто идти дожди, во многих районах ожидаются сильные ливни и грозы, прогнозируют синоптики.
Осадки ожидаются каждый день. Небо будет преимущественно облачным и лишь временами станет проясняться. Будет дуть слабый или умеренно сильный ветер с запада. В четверг температура воздуха поднимется до +17...+21 градуса, в последующие дни станет немного прохладнее.
По прогнозам, со среды по воскресенье на большей части территории страны выпадет от 20 до 60 миллиметров осадков. Местами, с наибольшей вероятностью на побережье Южного Курземе, их количество может достигнуть 100 миллиметров. Для сравнения, средняя месячная норма осадков в Латвии составляет 61 миллиметр.
На следующей неделе также временами ожидаются дожди, однако в начале недели осадков станет меньше. Заморозки пока не прогнозируются.
После ливней, прошедших за минувшие сутки, в некоторых небольших реках резко поднялся уровень воды. Если дожди продолжатся, в сентябре отдельные водоемы могут выйти из берегов. Наибольший риск наводнений ожидается в Курземе и Видземе.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, к 9:00 2 сентября больше всего осадков выпало в Приекули - 79,3 миллиметра, или 136% месячной нормы. В Зосены выпало 58,4 миллиметра, что составляет 102% месячной нормы.