За 5 дней в Латвии может выпасть больше месячной нормы осадков - есть риск выхода рек из берегов

Осадки ожидаются каждый день. Небо будет преимущественно облачным и лишь временами станет проясняться. Будет дуть слабый или умеренно сильный ветер с запада. В четверг температура воздуха поднимется до +17...+21 градуса, в последующие дни станет немного прохладнее.