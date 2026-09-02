Германия обвинила Россию в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига - Латвия выразила солидарность
Фото: LETA
Президент Латвии Эдгар Ринкевич и министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
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Германия обвинила Россию в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига - Латвия выразила солидарность

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Правительство Германии возложило на Россию ответственность за попытку атаки на аэропорт Лейпцига, где были обнаружены несколько беспилотников со взрывчаткой. В Берлине назвали произошедшее частью российских гибридных операций, а руководство Латвии заявило о полной поддержке Германии.

4 августа в аэропорту Лейпцига, который играет важную роль в военных перевозках, был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. Полиция использовала робота, чтобы обезвредить устройство, найденное неподалеку от украинского грузового самолета. Следователи полагают, что еще один дрон мог столкнуться с находившимся поблизости самолетом логистической компании DHL. Позднее был найден третий беспилотник, который также оказался оснащен взрывчаткой.

Германия заявила о доказательствах причастности России

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что попытка атаки соответствует уже известной схеме российских гибридных операций.

"Правительство Германии пришло к выводу, что Россия несет ответственность за гибридную атаку, произошедшую 4 августа в Лейпциге", - сказал министр.

По его словам, власти обнаружили детали беспилотника, взрывчатку, детонатор и другие элементы, характерные для российских гибридных операций и применяемые в войне против Украины.

Конструкция устройства, как отметил Добриндт, свидетельствует о высоком уровне технической подготовки и тщательном планировании. При этом непосредственное осуществление операции, вероятно, было поручено агентам более низкого уровня.

Разведывательная информация указывает на участие людей, действовавших от имени российских государственных структур.

"Полицейское расследование, последовательность событий и разведывательные данные в совокупности доказывают ответственность России за попытку нападения на аэропорт Лейпцига", - подчеркнул Добриндт.

Берлин закрывает российский консулат

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что российское руководство сознательно пошло на дальнейшее ухудшение и без того крайне напряженных отношений между двумя странами.

В ответ на произошедшее Германия с 18 сентября закроет российский генеральный консулат в Бонне. Берлин также расторгнет соглашение, на основании которого в немецкой столице работает Русский дом. Кроме того, Германия намерена предложить Европейскому союзу ввести санкции против дополнительных граждан России, усилить контроль за прибывающими из РФ людьми и увеличить давление на российский "теневой флот".

Российского посла вызвали в Министерство иностранных дел Германии в Берлине.

Латвия поддержала действия Германии

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страна выражает полную солидарность со своим другом и союзником Германией.

"Гибридная война России против Европы идет полным ходом", - написал Ринкевич в Facebook.

По его словам, Латвия поддерживает меры, принимаемые Германией, и готова участвовать в координации дальнейшей реакции.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже также заявила о полной и недвусмысленной солидарности с немецкими союзниками. Она подчеркнула, что агрессивные действия России угрожают всей Европе и должны быть названы "спонсируемым государством терроризмом".

Браже поддержала решение Германии закрыть российское генеральное консульство в Бонне, прекратить действие соглашения о работе Российского дома науки и культуры в Берлине, расширить санкционные списки и усилить давление на российский "теневой флот".

НАТО и Евросоюз пообещали дальнейший ответ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что доказательства причастности России к инциденту с беспилотниками в Лейпциге являются убедительными.

"Попытки России запугать нас, подорвать наше единство и готовность поддерживать Украину бессмысленны и потерпят неудачу. Наша поддержка Украины остается непоколебимой, как и наша приверженность коллективной обороне НАТО", - подчеркнул Рютте.

По его словам, альянс продолжит укреплять способность сдерживать угрозы и защищать всех союзников, в том числе от враждебных действий, подобных произошедшему в Лейпциге.

Рютте сообщил, что уже обсудил инцидент с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и намерен поднять этот вопрос на переговорах с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также заверила Германию в солидарности Европейского союза.

"Нас объединяет решимость противостоять российской агрессии. Мы остановим каждого, кто попытается угрожать нашей свободе и безопасности", - заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что Европейский союз готовит дополнительные санкции против России.

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