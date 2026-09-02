Германия обвинила Россию в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига - Латвия выразила солидарность
Правительство Германии возложило на Россию ответственность за попытку атаки на аэропорт Лейпцига, где были обнаружены несколько беспилотников со взрывчаткой. В Берлине назвали произошедшее частью российских гибридных операций, а руководство Латвии заявило о полной поддержке Германии.
4 августа в аэропорту Лейпцига, который играет важную роль в военных перевозках, был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. Полиция использовала робота, чтобы обезвредить устройство, найденное неподалеку от украинского грузового самолета. Следователи полагают, что еще один дрон мог столкнуться с находившимся поблизости самолетом логистической компании DHL. Позднее был найден третий беспилотник, который также оказался оснащен взрывчаткой.
Германия заявила о доказательствах причастности России
Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что попытка атаки соответствует уже известной схеме российских гибридных операций.
"Правительство Германии пришло к выводу, что Россия несет ответственность за гибридную атаку, произошедшую 4 августа в Лейпциге", - сказал министр.
По его словам, власти обнаружили детали беспилотника, взрывчатку, детонатор и другие элементы, характерные для российских гибридных операций и применяемые в войне против Украины.
Конструкция устройства, как отметил Добриндт, свидетельствует о высоком уровне технической подготовки и тщательном планировании. При этом непосредственное осуществление операции, вероятно, было поручено агентам более низкого уровня.
Разведывательная информация указывает на участие людей, действовавших от имени российских государственных структур.
Читайте продолжение после рекламы
"Полицейское расследование, последовательность событий и разведывательные данные в совокупности доказывают ответственность России за попытку нападения на аэропорт Лейпцига", - подчеркнул Добриндт.
Берлин закрывает российский консулат
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что российское руководство сознательно пошло на дальнейшее ухудшение и без того крайне напряженных отношений между двумя странами.
В ответ на произошедшее Германия с 18 сентября закроет российский генеральный консулат в Бонне. Берлин также расторгнет соглашение, на основании которого в немецкой столице работает Русский дом. Кроме того, Германия намерена предложить Европейскому союзу ввести санкции против дополнительных граждан России, усилить контроль за прибывающими из РФ людьми и увеличить давление на российский "теневой флот".
Российского посла вызвали в Министерство иностранных дел Германии в Берлине.
Латвия поддержала действия Германии
Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страна выражает полную солидарность со своим другом и союзником Германией.
Читайте продолжение после рекламы
"Гибридная война России против Европы идет полным ходом", - написал Ринкевич в Facebook.
По его словам, Латвия поддерживает меры, принимаемые Германией, и готова участвовать в координации дальнейшей реакции.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже также заявила о полной и недвусмысленной солидарности с немецкими союзниками. Она подчеркнула, что агрессивные действия России угрожают всей Европе и должны быть названы "спонсируемым государством терроризмом".
Браже поддержала решение Германии закрыть российское генеральное консульство в Бонне, прекратить действие соглашения о работе Российского дома науки и культуры в Берлине, расширить санкционные списки и усилить давление на российский "теневой флот".
НАТО и Евросоюз пообещали дальнейший ответ
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что доказательства причастности России к инциденту с беспилотниками в Лейпциге являются убедительными.
"Попытки России запугать нас, подорвать наше единство и готовность поддерживать Украину бессмысленны и потерпят неудачу. Наша поддержка Украины остается непоколебимой, как и наша приверженность коллективной обороне НАТО", - подчеркнул Рютте.
По его словам, альянс продолжит укреплять способность сдерживать угрозы и защищать всех союзников, в том числе от враждебных действий, подобных произошедшему в Лейпциге.
Читайте продолжение после рекламы
Рютте сообщил, что уже обсудил инцидент с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и намерен поднять этот вопрос на переговорах с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии также заверила Германию в солидарности Европейского союза.
"Нас объединяет решимость противостоять российской агрессии. Мы остановим каждого, кто попытается угрожать нашей свободе и безопасности", - заявила фон дер Ляйен.
Она добавила, что Европейский союз готовит дополнительные санкции против России.