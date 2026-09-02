Германия обвинила Россию в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига - Латвия выразила солидарность

4 августа в аэропорту Лейпцига, который играет важную роль в военных перевозках, был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. Полиция использовала робота, чтобы обезвредить устройство, найденное неподалеку от украинского грузового самолета. Следователи полагают, что еще один дрон мог столкнуться с находившимся поблизости самолетом логистической компании DHL. Позднее был найден третий беспилотник, который также оказался оснащен взрывчаткой.