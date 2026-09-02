Жителей Латвии ждет теплый, но дождливый день.
В Латвии
Сегодня 09:00
В Латвии ожидается дождливая среда с грозами
В среду на большей части территории Латвии пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются сильные ливни и грозы, прогнозируют синоптики.
В промежутках между облаками будет выглядывать солнце. Температура воздуха поднимется до +18...+21 градуса. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер. Во время ливней его порывы местами могут достигать 14 метров в секунду.
В Риге 2 сентября временами ожидается дождь, возможны грозовые ливни. При слабом или умеренном западном ветре максимальная температура воздуха составит +20 градусов.
Погоду определяет область низкого давления. Атмосферное давление составит 1009-1012 гектопаскалей на уровне моря.