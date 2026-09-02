Трудоустройство на лето закончилось бранью - теперь работодательница не готова давать шанс другим школьникам

Другая рассказала, что ее предприятие уже много лет берет школьников на работу летом. В целом опыт она назвала положительным, хотя "бывают разные случаи", в том числе увольнения. По ее словам, минимальная зарплата для школьника без опыта - вполне достойная сумма, учитывая, что ему приходится все объяснять, обучать и проверять выполненную работу. При этом, считает она, без государственного софинансирования NVA многие работодатели вообще не захотели бы связываться с такой программой.