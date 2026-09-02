Трудоустройство на лето закончилось бранью - теперь работодательница не готова давать шанс другим школьникам
В Латвии школьников активно привлекают к работе во время летних каникул. Государство поддерживает такую занятость, а предприятия получают возможность познакомить молодых людей с профессией и присмотреться к потенциальным будущим сотрудникам. Однако, как показывает обсуждение в социальных сетях, такой опыт далеко не всегда оставляет хорошие впечатления.
Одна из работодателей, пользовательница Threads, рассказала, что нынешнее лето стало для нее последним годом участия в программе трудоустройства школьников.
"Спасибо NVA (Государственное агентство занятости) за прекрасную возможность трудоустраивать школьников, но это был последний год, когда я этим занимаюсь. Удачного нового учебного года", - написала она. Причиной такого решения стала, в частности, переписка с одним из молодых работников. На скриншоте сообщения WhatsApp видно короткую фразу, которую в данном контексте можно перевести примерно как "Да иди на х**".
Судя по обсуждению, сообщение настолько удивило автора публикации, что она решила показать его подписчикам.
В комментариях пользователи рассказали, что сталкивались с совершенно разным отношением молодых работников к первой работе.
Один из участников дискуссии написал, что этим летом к нему пришли попробовать себя сразу четверо школьников.
"Двое продержались день - все время приходилось их подталкивать, чтобы они хоть что-нибудь делали. Нулевая мотивация. Один два часа филонил, ничего не сказав, просто ушел. А четвертый парень - золото. В свои 12 лет он способнее, сообразительнее и деятельнее, чем 16-летний. Знаю, что в следующем году смогу полностью на него рассчитывать".
Другой комментатор заметил, что подобная статистика характерна не только для школьников. "Похожая статистика и среди взрослых, только они профессиональнее тянут время благодаря опыту и, возможно, не так легко уходят, потому что счета и ответственность", - написал он.
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Некоторые предложили работодателю связаться с родителями школьника. "Обычно в договорах с летними работниками есть контакты родителей - я бы переслала им", - посоветовала одна из участниц дискуссии.
При этом нашлись и те, кто считает опыт работы школьников в целом положительным.
"У нас было шесть молодых людей, и все как один замечательные! Удачный опыт, в следующем году возьмем больше", - поделилась одна из работодателей.
Другая рассказала, что ее предприятие уже много лет берет школьников на работу летом. В целом опыт она назвала положительным, хотя "бывают разные случаи", в том числе увольнения. По ее словам, минимальная зарплата для школьника без опыта - вполне достойная сумма, учитывая, что ему приходится все объяснять, обучать и проверять выполненную работу. При этом, считает она, без государственного софинансирования NVA многие работодатели вообще не захотели бы связываться с такой программой.
Она также отметила, что работники младше 18 лет могут работать семь часов в день, получая при этом столько же, сколько совершеннолетний сотрудник за восемь часов.
Впрочем, некоторые сочли, что опубликованный скриншот вырван из контекста. "Мне интересно, что было до этого милого сообщения. Иначе оно вырвано из контекста", - заметил один из участников обсуждения.