В Риге появляются места для мусульманских молитв, но Ратниекс заявил, что мечетей не допустит

По его словам, речь идет именно о молитвенных помещениях, которые существуют в Риге уже несколько лет либо появились относительно недавно на фоне увеличения числа мигрантов. "То, что люди сами решили так это назвать и записали в Google, еще не означает, что в Риге есть мечеть", - сказал Ратниекс.