В Риге появляются места для мусульманских молитв, но Ратниекс заявил, что мечетей не допустит
В Риге распространяются сообщения о том, что в столице уже якобы существует шесть мусульманских молитвенных мест, которые можно считать мечетями. Однако вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс считает такое определение некорректным и заявил, что появления полноценной мечети в столице он не допустит.
В эфире TV24 Ратниекс отметил, что информация о шести мечетях распространяется в социальных сетях, однако сами помещения не следует автоматически считать мечетями. "Это не мечети. Если посмотреть в Google, как выглядит мечеть, это совсем другое", - заявил вице-мэр.
По его словам, речь идет именно о молитвенных помещениях, которые существуют в Риге уже несколько лет либо появились относительно недавно на фоне увеличения числа мигрантов. "То, что люди сами решили так это назвать и записали в Google, еще не означает, что в Риге есть мечеть", - сказал Ратниекс.
Он подчеркнул, что нынешние помещения, по его мнению, скорее можно назвать молитвальными комнатами. При этом перспективу появления в Риге полноценной мечети политик рассматривает как нежелательную.
"Никаких мечетей в Риге не будет. Если в Риге появится мечеть, это означает, что все это здесь закрепится, и этого мы точно не допустим", - заявил Ратниекс.
У самоуправления есть инструменты
Ведущая поинтересовалась, действительно ли Рижская дума располагает достаточными полномочиями, чтобы препятствовать созданию подобных объектов и формированию соответствующих общин. Ратниекс ответил, что у самоуправления есть определенные инструменты, связанные прежде всего с регулированием строительства.
"Для каждого строительства необходимо согласование самоуправления, и различными способами можно этому противостоять", - сказал он.
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При этом вице-мэр отдельно отметил роль Государственной службы безопасности. "Есть большая надежда, и я выражаю большую благодарность Службе государственной безопасности, которая очень активно занимается этими вопросами", - заявил Ратниекс.
Ранее бывший министр обороны Латвии, а ныне руководитель Ассоциации военных технологий, дронов и робототехники Артис Пабрикс заявил, что "первая же мечеть в Латвии станет сигналом для мигрантов".