Россияне и белорусы все чаще выставляют недвижимость в Латвии на продажу
На латвийском рынке недвижимости становится больше объектов, которые хотят продать или сдать в аренду граждане России и Беларуси. На эту тенденцию обратило внимание Министерство внутренних дел (МВД) в докладе о выдаче временных видов на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции.
В МВД связывают происходящее с изменениями в Законе об иммиграции, принятыми в 2022 году. После них граждане России и Беларуси больше не могут получать ВНЖ за инвестиции в Латвии. При этом в министерстве подчеркивают: массового влияния на рынок недвижимости пока нет, последствия продажи объектов нерезидентами оцениваются как незначительные.
Сам инвестиционный ВНЖ за последние годы заметно потерял популярность. Если в 2014 году такие разрешения составляли 53% всех первичных ВНЖ, выданных гражданам третьих стран, то в 2025 году их доля сократилась до 1,44%.
С 2010-го по конец 2025 года иностранцы вложили в Латвию через эту программу около 1,67 млрд евро. Львиная доля - 83%, или 1,39 млрд евро - пришлась именно на недвижимость. Однако после ужесточения правил поток инвестиций резко сократился. В 2014 году объем привлеченного капитала достигал 447,5 млн евро, а в 2023-м упал до 10,5 млн - примерно в 43 раза меньше.
В 2025 году ситуация немного оживилась: было получено 192 заявления инвесторов, а общий объем вложений составил 30,3 млн евро, что на 75% больше, чем годом ранее. При этом 73% всех инвестиций снова пришлось на покупку недвижимости, прежде всего в Риге и Пририжье.
Всего с начала действия программы заявления на ВНЖ подали 21 525 человек, включая 8570 инвесторов и членов их семей. Около 83% заявителей были выходцами из стран бывшего СССР.
На начало 2026 года в Латвии с действующими инвестиционными ВНЖ находились 1242 инвестора и 1434 члена их семей.
Будущее самой программы остается под вопросом. Министерство экономики считает, что механизм еще может быть полезен, если его изменить и направить на создание рабочих мест, рост производительности и экспорт. В то же время парламентская следственная комиссия ранее пришла к выводу, что существующие программы ВНЖ за инвестиции следует закрыть.
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Дополнительное давление идет и со стороны ЕС. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Еврокомиссия призвала страны отказаться от схем "гражданства за инвестиции" и ужесточить проверки при выдаче ВНЖ инвесторам. Многие государства такие программы уже закрыли или существенно ограничили.