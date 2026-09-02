Россияне и белорусы все чаще выставляют недвижимость в Латвии на продажу

В МВД связывают происходящее с изменениями в Законе об иммиграции, принятыми в 2022 году. После них граждане России и Беларуси больше не могут получать ВНЖ за инвестиции в Латвии. При этом в министерстве подчеркивают: массового влияния на рынок недвижимости пока нет, последствия продажи объектов нерезидентами оцениваются как незначительные.