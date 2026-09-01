Последний поход в магазин: постоянный клиент Mego на Югле внезапно умер у входа

"Ну, мы можем сказать только одно - было видно, что через эти передние, первые двери он взял алкоголь. Он вышел, но что произошло дальше, мы не видели, потому что у меня была своя работа, я не мог. Постоянный клиент", - рассказал сотрудник магазина Mego.