Последний поход в магазин: постоянный клиент Mego на Югле внезапно умер у входа
Обычный поход в магазин на Югле закончился трагедией. Пожилой постоянный клиент Mego вышел на улицу, внезапно потерял сознание, а прохожий до приезда медиков пытался сохранить ему жизнь.
Во вторник людей, пришедших в Mego за повседневными покупками, у входа встретила страшная картина. Возле магазина лежало тело, накрытое синей пленкой. Рядом находились сотрудники Государственной полиции, ожидавшие прибытия транспорта морга. В разговоре с работником магазина выяснилось, что пожилой мужчина потерял сознание на тротуаре сразу после посещения магазина, сообщает "Degpunktā".
"Ну, мы можем сказать только одно - было видно, что через эти передние, первые двери он взял алкоголь. Он вышел, но что произошло дальше, мы не видели, потому что у меня была своя работа, я не мог. Постоянный клиент", - рассказал сотрудник магазина Mego.
Когда мужчина упал, один из прохожих сразу вызвал медиков и, следуя точным инструкциям диспетчера, пытался поддерживать пострадавшего в живых. Это удавалось до прибытия медиков. Вскоре на место приехали две бригады неотложной медицинской помощи и специализированная врачебная бригада, которые продолжили реанимацию.
"Медики около 40 минут проводили интенсивные реанимационные мероприятия, делая все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшего. Несмотря на оказанную помощь, спасти его жизнь, к сожалению, не удалось", - сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Лаура Берзиня.
Причину смерти предстоит установить в ходе экспертизы. Не исключается, что она могла быть связана с длительным чрезмерным употреблением алкоголя.