В Риге поезд сбил мужчину.
Аварии и происшествия
Вчера 20:54
Мужчина оказался на рельсах и попал под поезд в Риге
Во вторник днем в Риге мужчина оказался на железнодорожных путях и попал под поезд. Пострадавшего с места происшествия доставили в больницу, полиция выясняет, почему он оказался на рельсах.
Сегодня в Риге, на Юрмалас гатве, мужчина попал под поезд. Сообщение о происшествии поступило в полицию в 12:31.
По предварительной информации, поезд наехал на мужчину, который по пока не установленной причине находился на железнодорожных путях.
Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.