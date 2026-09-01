Мужчина оказался на рельсах и попал под поезд в Риге
Фото: vivi.lv
В Риге поезд сбил мужчину.
Аварии и происшествия

Мужчина оказался на рельсах и попал под поезд в Риге

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Во вторник днем в Риге мужчина оказался на железнодорожных путях и попал под поезд. Пострадавшего с места происшествия доставили в больницу, полиция выясняет, почему он оказался на рельсах.

Сегодня в Риге, на Юрмалас гатве, мужчина попал под поезд. Сообщение о происшествии поступило в полицию в 12:31.

По предварительной информации, поезд наехал на мужчину, который по пока не установленной причине находился на железнодорожных путях.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

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