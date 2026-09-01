Мошенники пытаются выманить деньги у родственников пропавших в Непале жителей Латвии
Государственная полиция получила информацию о ситуациях, когда мошенники пытались выманить деньги у родственников пропавших в Непале жителей Латвии.
Мошенники предлагали личную встречу и обещали оказать помощь, предоставить различную "новейшую" информацию об опознании и обнаружении пропавших, в том числе предлагали услуги ясновидящих.
Для получения точной и достоверной актуальной информации правоохранительные органы призывают следить за сообщениями Министерства иностранных дел.
В свою очередь, если жители получают подобные платные предложения, об этом следует сообщать в Государственную полицию.
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