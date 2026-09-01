Мошенники пытаются выманить деньги у родственников пропавших в Непале жителей Латвии

По данным от 31 августа, в результате природной катастрофы в Непале погибло не менее 900 человек, а около 4200 пропали без вести. Вблизи эпицентра происшествия находилась большая группа латвийских туристов, организованная любителями йоги из Yantra, а меньшее число латвийских туристов в зоне стихийного бедствия находилось в группе местной фирмы Mighty Himalayan Trek. Министерству иностранных дел известно, что трое жителей Латвии, находившихся в то время в регионе, не пострадали в результате вызванного наводнением селя в Непале, а 33 в настоящее время считаются пропавшими без вести.