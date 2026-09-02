У латышского языка появятся новые возможности: правительство одобрило особый план
Кабинет министров утвердил подготовленный Министерством образования и науки «План реализации основных направлений государственной языковой политики на 2021–2027 годы в 2026–2027 годах». План предусматривает укрепление статуса и роли латышского языка как единственного государственного языка, а также обеспечение его устойчивого развития.
Расширение возможностей
Цель плана - укрепить государственный язык и обеспечить его устойчивость, расширить сферу использования латышского языка и обеспечить развитие языковых ресурсов, а также способствовать участию общества и его ответственности за сохранение позиций государственного языка. План включает около 50 мероприятий, связанных с исследованием языка, образованием, цифровизацией, терминологией, вовлечением общества и расширением сферы использования языка.
Основные задачи плана предусматривают развитие исследований латышского языка и повышение квалификации специалистов, совершенствование ресурсов для изучения языка и методических материалов, развитие академического языка и терминологии, а также поддержку жизнеспособности латгальского письменного языка как разновидности латышского языка и ливского языка. Будут также расширены возможности использования латышского языка в шрифте Брайля, жестовом и упрощенном языке, продолжится развитие инфраструктуры цифровизации языка и усилится участие общества, особенно молодежи, в формировании языковой среды. Значительное внимание будет уделено сохранению регионального языкового разнообразия Латвии и сотрудничеству учреждений в реализации государственной языковой политики.
Учат все
Одним из важных направлений государственной языковой политики сейчас является совершенствование системы изучения латышского языка взрослыми. 21 июля 2026 года Кабинет министров утвердил концептуальный доклад о решениях по устранению институциональной раздробленности и разделения компетенций в сфере обучения взрослых государственному языку. Предусматривается создание единой, координируемой государством системы обучения латышскому языку.
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Для улучшения подготовки педагогов в 2026 году в Латвийском университете была запущена новая учебная программа «Учитель латышского языка как иностранного». Также разработаны рекомендации по организации финансируемых государством курсов латышского языка для взрослых и образцы учебных программ для всех уровней владения латышским языком.
Минобраз следит за выполнением
При разработке плана были учтены вопросы, поднятые 23 октября 2025 года во время дебатов в Сейме по докладу Кабинета министров «О проделанной работе и дальнейших планах в сфере государственной языковой политики». Следующий доклад о проделанной работе и дальнейших планах в области государственной языковой политики должен быть представлен Сейму до 15 сентября 2027 года.
За реализацию плана отвечает Министерство образования и науки. В его выполнении также участвуют Министерство обороны, Министерство культуры, Министерство благосостояния, Агентство латышского языка, Фонд общественной интеграции, Министерство юстиции, Центр государственного языка и Государственное агентство развития образования.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что государство потратило миллионы на курсы латышского, но единой системы до сих пор нет.