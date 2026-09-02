У латышского языка появятся новые возможности: правительство одобрило особый план

Основные задачи плана предусматривают развитие исследований латышского языка и повышение квалификации специалистов, совершенствование ресурсов для изучения языка и методических материалов, развитие академического языка и терминологии, а также поддержку жизнеспособности латгальского письменного языка как разновидности латышского языка и ливского языка. Будут также расширены возможности использования латышского языка в шрифте Брайля, жестовом и упрощенном языке, продолжится развитие инфраструктуры цифровизации языка и усилится участие общества, особенно молодежи, в формировании языковой среды. Значительное внимание будет уделено сохранению регионального языкового разнообразия Латвии и сотрудничеству учреждений в реализации государственной языковой политики.