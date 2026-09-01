Вслед за первым "оборотнем" готовится второй: Латвия продлевает операцию против нелегальной миграции

Операцию по борьбе с нелегальной миграцией Vilkatis в Латвии продлили до 3 октября. Такое решение правительство приняло 1 сентября после того, как сильная буря серьезно повредила инфраструктуру на восточной границе, включая пограничный забор. Премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил журналистам после заседания правительства, что сейчас в пограничном заборе насчитывается 61 поврежденный участок, через который потенциальные нарушители могут относительно легко попасть в страну. Поэтому эти места необходимо усиленно контролировать. При этом Кулберг не смог сообщить, во сколько государству уже обошлась операция Vilkatis.