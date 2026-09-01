Вслед за первым "оборотнем" готовится второй: Латвия продлевает операцию против нелегальной миграции
Операцию Vilkatis ("Оборотень") продлили из-за поврежденного бурей пограничного забора: в нем остаются 61 уязвимый участок. Новый этап также должен охватить нелегальных мигрантов внутри страны.
Операцию по борьбе с нелегальной миграцией Vilkatis в Латвии продлили до 3 октября. Такое решение правительство приняло 1 сентября после того, как сильная буря серьезно повредила инфраструктуру на восточной границе, включая пограничный забор. Премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил журналистам после заседания правительства, что сейчас в пограничном заборе насчитывается 61 поврежденный участок, через который потенциальные нарушители могут относительно легко попасть в страну. Поэтому эти места необходимо усиленно контролировать. При этом Кулберг не смог сообщить, во сколько государству уже обошлась операция Vilkatis.
По словам премьера, операция показала, что различные государственные структуры способны эффективно взаимодействовать в борьбе с нелегальной миграцией. Сейчас, по его оценке, поток незаконных пересечений границы находится под контролем.
Однако правительство намерено расширить направление работы. От министра внутренних дел Яниса Домбравы Кулбергс ожидает план по контролю за потоком иностранных студентов. Власти хотят убедиться, что иностранные студенты действительно приезжают в Латвию, а не существуют только "на бумаге". Еще одна проблема - нелегальная занятость мигрантов. Политическое обсуждение этих вопросов запланировано на пятницу, 4 сентября.
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При этом Кулбергс отдельно извинился перед Домбравой за свои утренние высказывания в соцсетях. Ранее премьер назвал предложенный Национальным объединением план ограничения иммиграции "имитацией борьбы с мигрантами", а деятельность НО в этой сфере сравнил с "истерикой капризного детсадовца". Кулбергс заявил, что его раздражает ситуация, когда в предвыборной атмосфере правительству приходится обсуждать политические разногласия вместо реальной работы.
Vilkatis-2 может прийти вглубь Латвии
По словам Кулбергса, уже через две-три недели может быть готов план операции Vilkatis-2. В отличие от нынешней операции, она будет проводиться не непосредственно на границе, а внутри страны и будет направлена против нелегальных мигрантов, которым уже удалось попасть в Латвию.
Для этого премьер рассчитывает на сотрудничество Домбравы с министром обороны Райвисом Мелнисом.
Домбрава, в свою очередь, отметил вклад армии в операцию. По его словам, участие военнослужащих позволило эффективнее противодействовать перевозчикам нелегальных мигрантов.
Министр рассказал, что некоторые перевозчики направлялись к границе, чтобы забрать мигрантов, однако после общения с представителями силовых структур разворачивались и уезжали. По словам Домбравы, они понимали, что участие в такой деятельности может создать для них серьезные проблемы.
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Среди других мер, которые помогли повысить эффективность операции, министр назвал поиск подземных туннелей, более широкое использование дронов и усиление работы против перевозчиков.
Домбрава также заявил, что в последние дни число задержанных нелегальных нарушителей границы в Латвии впервые за длительное время оказалось ниже, чем в Литве. "Долгое время Латвия была на вершине этого рейтинга, а сейчас в Литве число задержанных больше, чем в Латвии", - сказал министр.
Буря серьезно повредила границу
Отдельной проблемой стали последствия недавней бури. По словам Домбравы, повреждения оказались значительными на всем протяжении восточной границы. Пограничники и Государственная пожарно-спасательная служба расчистили инфраструктуру от поваленных деревьев. Затем при помощи армии были созданы временные решения для укрепления поврежденных участков. Теперь предстоит полностью восстановить разрушенную инфраструктуру.
Операция Vilkatis началась 11 августа. Ее главная цель - существенно сократить количество незаконных пересечений восточной границы Латвии и не допустить их в будущем.