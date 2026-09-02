Дело пойдет быстрее: в Латвии меняют порядок проведения административных процессов
Правительство поддержало подготовленные Министерством юстиции поправки к Закону об административном процессе. Они сократят бюрократию при рассмотрении административных дел и сделают общение жителей и предприятий с государственными учреждениями и судами проще.
Без обязательных заказных писем
Одно из наиболее заметных изменений касается порядка отправки административных актов. Сейчас неблагоприятный для человека административный акт необходимо отправлять заказным письмом. От этого требования предлагается отказаться.
Учреждения смогут самостоятельно выбирать наиболее подходящий способ уведомления в зависимости от конкретной ситуации. В Министерстве юстиции считают, что это позволит государству сократить расходы, а людям больше не придется специально идти на почту за заказным письмом.
Суд - по видеосвязи
Проще должно стать и участие в заседаниях административных судов. Планируется расширить возможность подключения к ним в режиме видеоконференции, отменив действующие дополнительные ограничительные критерии.
Одновременно власти намерены сократить количество персональной информации в административных актах и судебных решениях. В документах должны будут указывать только те данные, которые действительно необходимы для конкретного процесса и идентификации человека.
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Переводчика оплатят не всегда
Изменится и порядок предоставления оплачиваемого государством переводчика в административном судопроизводстве. Такой переводчик будет предоставляться только в том случае, если суд, оценив обстоятельства конкретного дела, сочтет это необходимым.
В Министерстве юстиции объясняют такой подход необходимостью более рационально расходовать государственные средства.
Послабления для предприятий
Еще одно изменение касается предприятий и организаций, оказавшихся в сложном финансовом положении. Они смогут просить суд полностью или частично освободить их от государственной пошлины или внесения залога.
Сейчас такая возможность прямо предусмотрена законом только для физических лиц.
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Против «процессуального хулиганства»
Отдельный блок поправок направлен на борьбу с так называемым процессуальным хулиганством - ситуациями, когда предоставленные законом права используются не для защиты своих интересов, а для намеренного затягивания судебного разбирательства.
За невыполнение участником процесса своих обязанностей, создание помех работе суда или проявление неуважения к суду можно будет применять процессуальные санкции.
После одобрения правительством законопроект «Поправки к Закону об административном процессе» будет передан на рассмотрение Сейма.