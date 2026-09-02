На важной транспортной магистрали в Риге устроят отдельную полосу для автобусов

На движение общественного транспорта по улице Ростокас существенно влияют пробки возле железнодорожного переезда и расположенного за ним светофора. При этом образующаяся из-за затора очередь автомобилей задерживает и те автобусы, маршруты которых не проходят через этот проблемный участок.