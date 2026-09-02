На важной транспортной магистрали в Риге устроят отдельную полосу для автобусов
Рижское самоуправление вводит полосу для общественного транспорта на участке улицы Ростокас в направлении от улицы Анниньмуйжас до улицы Золитудес.
По участку улицы Ростокас в направлении от улицы Анниньмуйжас до улицы Золитудес в рабочие дни выполняется 164 автобусных рейса. Создание полосы общественного транспорта позволит автобусам объезжать пробки и повысит пунктуальность рейсов, при этом количество полос, доступных для остального транспорта, не уменьшится.
Данные общественного транспорта показывают, что осенью 2025 года среднее опоздание автобусов на этом участке в утренние часы достигало трех минут, а вечером - до десяти минут. Весной 2026 года среднее опоздание утром составляло одну минуту, а вечером - до пяти минут.
На движение общественного транспорта по улице Ростокас существенно влияют пробки возле железнодорожного переезда и расположенного за ним светофора. При этом образующаяся из-за затора очередь автомобилей задерживает и те автобусы, маршруты которых не проходят через этот проблемный участок.
В связи с введением полосы общественного транспорта на соответствующем участке улицы Ростокас будет запрещена остановка транспортных средств по обеим сторонам проезжей части, за исключением специально оборудованных расширений проезжей части.
Одновременно принимаются меры по повышению безопасности пешеходов. Возле пешеходных переходов проезжая часть будет сужена с помощью горизонтальной дорожной разметки. Благодаря этому уменьшится ширина проезжей части, которую необходимо пересекать пешеходам, а сами переходы станут более заметными.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в центре Риги на три дня закроют для движения транспорта несколько улиц.