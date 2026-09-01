В центре Риги на три дня закроют для движения транспорта несколько улиц
В связи с проведением мероприятия «Праздник улицы Антонияс» с 4 по 6 сентября на нескольких улицах в центре Риги будут введены ограничения движения. Мероприятие пройдет в субботу, 5 сентября, с 13.00 до 22.30.
С пятницы, 4 сентября, с 08.00 до воскресенья, 6 сентября, до 05.00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств:
- на улице Антонияс, на участке от улицы Элизабетес до здания по адресу улица Украйнас Неаткарибас, 1;
- на улице Николая Рериха;
- на улице Андрея Пумпура, на участке от улицы Антонияс до улицы Юра Алунана.
В свою очередь, с пятницы, 4 сентября, с 20.00 до воскресенья, 6 сентября, до 05.00 на указанных участках улиц будет закрыто движение транспорта. В этот период подъезд на автомобиле к месту жительства или предприятию будет невозможен.
Одновременно в эти выходные продолжит действовать ранее установленный режим пешеходных улиц на улице Алберта и на участке улицы Антонияс от улицы Дзирнаву до улицы Элизабетес. Он будет действовать с пятницы, 4 сентября, с 20.00 до воскресенья, 6 сентября, до полуночи.
Режим пешеходных улиц на улице Алберта и на участке улицы Антонияс от улицы Дзирнаву до улицы Элизабетес действует по выходным с 14 августа по 20 сентября. В это время дорожными знаками устанавливается статус жилой зоны, запрещается сквозное движение механических транспортных средств, а также остановка и стоянка автомобилей по краям улиц. Жители по-прежнему могут въезжать во внутренние дворы своих домов и выезжать из них, а предприятиям предоставляется определенное время для доставки товаров.
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