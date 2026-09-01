В центре Риги на три дня закроют для движения транспорта несколько улиц

Режим пешеходных улиц на улице Алберта и на участке улицы Антонияс от улицы Дзирнаву до улицы Элизабетес действует по выходным с 14 августа по 20 сентября. В это время дорожными знаками устанавливается статус жилой зоны, запрещается сквозное движение механических транспортных средств, а также остановка и стоянка автомобилей по краям улиц. Жители по-прежнему могут въезжать во внутренние дворы своих домов и выезжать из них, а предприятиям предоставляется определенное время для доставки товаров.