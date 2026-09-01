Латвия вернет Евросоюзу почти 26 млн евро за так и не построенный мост Rail Baltica через Даугаву

Бывший министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные") ранее пояснил, что Минсообщения в ходе длительных переговоров пыталось договориться о поправках к существующему договору о финансировании. "Делалось все возможное, чтобы это сделать, но, к сожалению, условия этого договора были предусмотрены для конкретных целей. Поэтому появился риск, что на доступное финансирование снова будут построены только опоры моста, а сам мост был спроектирован на сумму 800 млн евро, что создало бы огромные риски".