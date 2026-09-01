Правительство отложило реформу платы за землю. Когда к вопросу вернутся - пока неясно
В Латвии готовят новый порядок платы за законное пользование землей, однако правительство пока отложило рассмотрение поправок. Планируется сохранить минимальную ставку в 4% до конца 2031 года, а затем отказаться от регулируемого размера платы.
Во вторник правительство отложило рассмотрение подготовленных Министерством юстиции поправок к Гражданскому закону, которые предусматривают изменение порядка расчета платы за законное пользование землей и отказ от регулируемой платы после 2031 года.
Рассмотрение поправок отложено, поскольку Министерство финансов попросило уточнить законопроект.
Поправки подготовлены для выполнения решения Конституционного суда от 10 декабря 2025 года. Суд признал действующий порядок платы за законное пользование землей несоответствующим Конституции и постановил, что он утратит силу с 1 января 2027 года.
Предлагается сохранить минимальную плату за законное пользование землей на уровне 4% от кадастровой стоимости используемого участка в год. Одновременно владелец здания должен будет дополнительно компенсировать собственнику земли налог на недвижимость за участок, находящийся в законном пользовании.
Собственник земли и владелец здания смогут договориться и о более высокой плате. Если договориться не удастся, собственник земли сможет обратиться в суд и потребовать установить более высокий размер платы.
Минимальная ставка в 4% должна действовать до 31 декабря 2031 года. После этого размер платы за законное пользование землей больше не планируется регулировать законом. Его будут определять стороны по взаимному соглашению либо суд.
В Министерстве юстиции поясняют, что такой подход необходим, чтобы обеспечить справедливое вознаграждение собственникам земли и одновременно постепенно перейти к более свободному регулированию отношений между владельцами земли и зданий. Законопроект также предусматривает сохранение особого порядка для земель, принадлежащих государству и самоуправлениям. В таких случаях размер платы будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости земли по состоянию на 1 января соответствующего года.
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Поправки подготовили после того, как 28 апреля Юридическая комиссия Сейма не поддержала дальнейшее продвижение разработанного Министерством юстиции законопроекта, указав, что сначала его должен рассмотреть Кабинет министров.
Ранее Конституционный суд признал несоответствующими Конституции нормы, регулирующие плату за законное пользование землей и порядок определения кадастровой стоимости такой земли.
В суд обратились 21 собственник земли, на участках которых находятся здания, принадлежащие другим лицам. Они оспаривали нормы трех нормативных актов, устанавливающих размер платы и принципы ее расчета.
В частности, спор касался размера платы за пользование землей. Для владельцев жилых зданий действующие нормы предусматривают ограничение роста платы в период с 1 января 2025 года до 31 декабря 2028 года.
Чтобы дать законодателю время разработать новый порядок, который обеспечит собственникам земли адекватную компенсацию и одновременно учтет права владельцев зданий, Конституционный суд постановил, что оспоренные нормы утратят силу с 1 января 2027 года.
Кроме того, суд обязал законодателя до 1 июня 2026 года принять регулирование, которое обеспечит собственникам земли право на соответствующую компенсацию в случаях, когда плата за законное пользование землей не покрывает налог на недвижимость за конкретный участок, равна этому налогу или после его уплаты собственнику остается несоразмерно небольшая сумма.
Решение Конституционного суда является окончательным, обжалованию не подлежит и вступило в силу в момент его провозглашения.