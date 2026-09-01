Правительство отложило реформу платы за землю. Когда к вопросу вернутся - пока неясно

В Министерстве юстиции поясняют, что такой подход необходим, чтобы обеспечить справедливое вознаграждение собственникам земли и одновременно постепенно перейти к более свободному регулированию отношений между владельцами земли и зданий. Законопроект также предусматривает сохранение особого порядка для земель, принадлежащих государству и самоуправлениям. В таких случаях размер платы будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости земли по состоянию на 1 января соответствующего года.