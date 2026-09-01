Иллюстративное фото.
В Латвии
Вчера 18:04
В среду латвийцам нужно готовиться к грозовым ливням
В среду, 2 сентября, в Латвии пройдут кратковременные дожди, местами сильные, и прогремят грозы, прогнозируют синоптики.
Осадки ожидаются как ночью, так и днем. Небо будет облачным, временами будет проясняться. Ночью при слабом западном ветре температура воздуха понизится до +12..+16 градусов, местами образуется туман. Днем будет дуть слабый до умеренного западный ветер, порывами до 14 метров в секунду, воздух прогреется до +18..+21 градуса.
В Риге 2 сентября временами будет идти дождь, во второй половине дня возможны грозовые ливни. При слабом до умеренного западном ветре температура воздуха составит +15 градусов ночью и до +20 градусов днем.