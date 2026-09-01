В среду латвийцам нужно готовиться к грозовым ливням

Осадки ожидаются как ночью, так и днем. Небо будет облачным, временами будет проясняться. Ночью при слабом западном ветре температура воздуха понизится до +12..+16 градусов, местами образуется туман. Днем будет дуть слабый до умеренного западный ветер, порывами до 14 метров в секунду, воздух прогреется до +18..+21 градуса.