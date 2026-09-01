Суд поставил точку в деле убийства маленькой Юстины: сроки ее отцу и мачехе увеличены

Согласно обвинению, трагедия произошла в доме семьи в Резекненском крае в 2023 году. Отец и мачеха находились под воздействием алкоголя и начали конфликтовать из-за бытовых претензий к девочке, поскольку, как установило следствие, не справлялись с ее воспитанием и уходом за ней.