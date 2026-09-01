Суд поставил точку в деле убийства маленькой Юстины: сроки ее отцу и мачехе увеличены
Спустя более трех лет после исчезновения семилетней Юстины Рейниковой ее отец и мачеха окончательно осуждены за убийство девочки. Верховный суд подтвердил законность приговора и сроки наказания.
В Латвии окончательно завершено рассмотрение дела об убийстве семилетней Юстины Рейниковой. Верховный суд оставил без изменений обвинительный приговор Латгальского окружного суда, согласно которому отец девочки Владимир Рейников получил 23 года тюрьмы, а ее мачеха Сандра Рейникова - 20 лет. Защита обоих осужденных подавала кассационные жалобы, однако Верховный суд признал выводы судов нижестоящих инстанций обоснованными.
Суд установил, что из-за своего возраста Юстина находилась в беспомощном состоянии, что было известно обоим обвиняемым. Их совместные действия были признаны сознательным участием в лишении девочки жизни. При этом суд установил косвенный умысел в отношении наступления смерти и причинно-следственную связь между действиями обвиняемых и гибелью ребенка.
Верховный суд отдельно подчеркнул, что не имеет решающего значения, могло ли каждое из причиненных девочке телесных повреждений само по себе привести к смерти. Причинно-следственную связь необходимо оценивать между совокупностью действий соучастников и наступившими последствиями.
Сроки наказания увеличили после апелляции
Первоначально суд первой инстанции приговорил Владимира Рейникова к 20 годам лишения свободы, а Сандру Рейникову - к 17 годам. Прокурор обжаловал этот приговор, потребовав более строгого наказания. Апелляционный суд согласился с аргументами прокуратуры и увеличил сроки до 23 и 20 лет соответственно.
Кроме того, апелляционная инстанция согласилась с тем, что действия отца Юстины нельзя рассматривать как одно продолжаемое преступление. Они должны квалифицироваться как два самостоятельных преступления, совершенных с особой жестокостью в отношении несовершеннолетней.
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Как погибла Юстина
Согласно обвинению, трагедия произошла в доме семьи в Резекненском крае в 2023 году. Отец и мачеха находились под воздействием алкоголя и начали конфликтовать из-за бытовых претензий к девочке, поскольку, как установило следствие, не справлялись с ее воспитанием и уходом за ней.
Осознавая, что перед ними находится маленький ребенок, который физически не способен противостоять насилию, взрослые начали кричать на Юстину и намеренно наносить ей удары по телу и голове. В результате девочке были причинены тяжелые телесные повреждения, от которых она умерла.
После этого обвиняемые попытались скрыть следы преступления. Тело Юстины спрятали в подвале заброшенного дома, а правоохранителей и общественность вводили в заблуждение относительно обстоятельств ее исчезновения.
Девочку искали полтора месяца
О пропаже Юстины в селе Роговка Наутренской волости Резекненского края сообщили 5 мая 2023 года. В течение примерно полутора месяцев полиция проводила масштабные поиски, привлекая значительные силы.
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С самого начала следователи рассматривали несколько версий произошедшего, в том числе возможность совершения преступления против ребенка. Позднее отец и мачеха Юстины были задержаны по подозрению в причастности к ее исчезновению.
Тело девочки с явными следами телесных повреждений обнаружили в подвале заброшенного дома, расположенного в лесу в нескольких десятках километров от ее места жительства. Именно там когда-то жил отец Юстины.
Теперь решение суда вступило в силу: Владимир Рейников приговорен к 23 годам лишения свободы, Сандра Рейникова - к 20 годам.