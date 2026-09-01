Латвия рискует переплачивать за энергию - эксперты предупреждают о проблеме перед зимой

Ветер, который мог бы стать вторым несущим столпом системы и работать именно зимой - в период пика потребления и цен - у нас почти не используется. «По использованию ветра в структуре энергоресурсов Латвия находится в хвосте Европы, в одной компании с Чехией, Болгарией, Словакией и Словенией. Пока мы боимся ветряных турбин и устраиваем охоту на ведьм, такие страны, как Швеция и Дания, не боятся и пожинают плоды своей решимости. Они производят энергию сами, главным образом из возобновляемых источников, и живут с самой низкой инфляцией в Европе: Швеция в июле - 0,3%, Дания - 1,6%. При этом энергия в еврозоне за год подорожала на 10%», - говорит Артурс Томс Плешс.