Латвия рискует переплачивать за энергию - эксперты предупреждают о проблеме перед зимой
В годовом исчислении энергия в еврозоне подорожала более чем на 10%, став главным движущим фактором инфляции. При этом новейшие данные Eurostat свидетельствуют: наиболее спокойный рост цен наблюдался в странах, самодостаточных с точки зрения производства энергии и делающих ставку на возобновляемые источники энергии. Например, инфляция в Швеции в июле составила 0,3%, в Дании - 1,6%, тогда как в среднем по ЕС - 3%. В Латвии - 2,5%.
Статистика Eurostat за июль 2026 года зафиксировала перелом на энергетическом рынке. Если год назад, в июле 2025 года, цены на энергию в еврозоне снижались (-2,4% в годовом выражении), то теперь они выросли на 10,3%. Именно энергия, а не продукты питания (1,2%) или услуги (3,3%), стала главным фактором, толкающим общую инфляцию в еврозоне до 2,9%, а в Европейском союзе - до 3,0%.
«Инфляцию в Европе сегодня разгоняет энергия. Как только дорожает импортное топливо, дорожает все остальное. И видя, как, например, цены на топливо выросли за последний месяц, я серьезно обеспокоен тем, какой будет инфляция осенью и зимой. Страны, которые сами производят электроэнергию из ветра, воды и солнца, гораздо меньше зависят от этих скачков и от геополитики», - говорит эксперт в области энергетики Артурс Томс Плешс, исполнительный директор Eurowind Energy Neue Energien.
В целом данные Eurostat о структуре производства электроэнергии в 2025 году делят Европу на две группы. В среднем по ЕС на ископаемое топливо приходится 29% выработки, однако разброс огромен. Наиболее зависимы от угля и газа Мальта (84%), Кипр (73%) и Польша (68%) - именно такие экономики первыми получают удар при удорожании топлива. На другом полюсе - Швеция (2%), Финляндия (3%) и Франция (5%), где электроэнергия почти полностью производится на атомных электростанциях и из возобновляемых источников.
Латвия занимает в этой картине двойственное положение. Благодаря ГЭС на Даугаве доля ископаемого топлива у нас ниже среднего по ЕС, и внешне страна выглядит «зеленой». Однако за этим стоит своя цена: генерация сильно зависит от погодных условий и уровня воды в реках и географически сосредоточена почти в одном месте.
Ветер, который мог бы стать вторым несущим столпом системы и работать именно зимой - в период пика потребления и цен - у нас почти не используется. «По использованию ветра в структуре энергоресурсов Латвия находится в хвосте Европы, в одной компании с Чехией, Болгарией, Словакией и Словенией. Пока мы боимся ветряных турбин и устраиваем охоту на ведьм, такие страны, как Швеция и Дания, не боятся и пожинают плоды своей решимости. Они производят энергию сами, главным образом из возобновляемых источников, и живут с самой низкой инфляцией в Европе: Швеция в июле - 0,3%, Дания - 1,6%. При этом энергия в еврозоне за год подорожала на 10%», - говорит Артурс Томс Плешс.
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Разница между «зелеными» и уязвимыми странами проявляется не только во взглядах, но и в счетах за электроэнергию. Швеция и Дания десятилетиями строили ветровую и иную ВИЭ-генерацию, и сегодня их жители меньше платят за энергию и меньше страдают от инфляции, которую разгоняют цены на ископаемое топливо. Латвия же рискует остаться в группе стран, упустивших эту возможность.
Эти страхи не остаются абстрактными, и все чаще ради получения голосов на выборах политики принимают решения, из-за которых уже прошедшие все проверки проекты ветропарков не получают государственного одобрения. Когда проект проходит все процедуры, но на финальном этапе останавливается, деловая и политическая среда воспринимается как непредсказуемая, а непредсказуемость — это именно то, чего капитал избегает в первую очередь.
«Инвестор смотрит не на один проект, а на предсказуемость правил. Если государство громко декларирует курс на собственную местную зеленую энергию, но на практике останавливает уже готовые проекты ветропарков, это противоречие видят все, и в следующий раз долгосрочные вложения утекают туда, где условия стабильны. Каждый несостоявшийся проект - это не только потерянные мегаватты дешевой местной энергии, но и удар по репутации Латвии как инвестиционного направления», - отмечает эксперт.
Важна и сезонность: ветер вырабатывает больше всего энергии именно зимой, когда потребление и цены достигают пика, и именно в этом году это было бы крайне важно, поскольку цены на топливо и энергию уже сейчас предвещают высокую инфляцию в холодный сезон.