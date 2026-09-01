Их ждали дома 30 августа: что известно о последних часах пропавших в Непале латвийцев
Постепенно удается восстановить последний маршрут группы латвийских туристов перед катастрофой на границе Непала и Китая. Ассоциация туристических агентств Непала сообщает, что последние известные GPS-координаты указывают: группа латвийских туристов, которая сейчас считается пропавшей без вести, утром 26 августа в 7:45 по непальскому времени, или в 10:00 по китайскому времени, находилась возле пограничного пункта Джиронг в Китае.
Пограничный пункт расположен рядом с Мостом дружбы, на другой стороне которого находится пограничный пункт Непала.
По данным Ассоциации туристических агентств Непала, сход ледника и наводнение достигли пограничного пункта между 8:40 и 9:00 по непальскому времени. Пограничный контроль и таможенная проверка в Китае начинаются в 8:00 по непальскому времени, а проверка группы из 32 человек занимает около 30 минут.
По данным ассоциации, за группу отвечали Раджу Гурунг и Падам Гале/Гурунг. В настоящее время связаться ни с непальскими, ни с китайскими туроператорами невозможно - они также пропали без вести.
Ассоциация сообщает, что пока неизвестно, что произошло с участниками группы. При этом ассоциация отмечает, что "независимо от того, находились ли они на непальской или китайской стороне, возможности спастись, поднявшись на более высокое место, были невелики".
В то же время агентство добавляет, что некоторым гражданам Индии из другой группы, находившейся на непальской стороне, удалось убежать и спастись. Как сообщали свидетели, рядом с автобусом с индийскими туристами и другими немногочисленными группами по счастливому стечению обстоятельств располагалась лестница, ведущая наверх - именно благодаря ей люди спаслись.
В латвийской группе были 28 граждан Латвии, два гражданина Эстонии, один гражданин Украины и один гражданин России/Турции. Туроператором группы была Yantra Group, а ее руководителем - пропавшая без вести гражданка Латвии Виктория Даракова.
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Последствия наводнения в Непале
Катастрофа произошла 26 августа в районе непальско-китайской границы. По предварительным выводам специалистов, ей предшествовал крупный обвал в высокогорной ледниковой зоне. ...
Латвийские туристы завершали паломнический маршрут Кора
Как рассказала сестра пропавшей без вести Юлии Яковицкой Татьяна, 25 августа Юлия вместе с туристической группой агентства Yantra остановилась в отеле Yuntian Intercontinental Hotel.
На следующее утро, вскоре после 9:00 по китайскому времени, группа покинула отель и на автобусе направилась в сторону китайско-непальской границы.
"Последняя информация, которую мы получили, заключается в том, что незадолго до 10:00 по китайскому времени группа находилась недалеко от границы. С тех пор мы не знаем, что произошло с Юлией", - рассказала Татьяна.
Подруга другой пропавшей без вести латвийки Эгии Керлины по имени Инга также сообщила, что латвийские туристы пропали на границе Непала и Тибета.
"Эгия путешествовала в группе, в которой были и другие жители Латвии. Группа направлялась туда, чтобы завершить паломнический маршрут Кора", - рассказала женщина.
Кора - это паломнический маршрут вокруг горы Кайлас в Тибете, которая считается священной для индуистов, буддистов, джайнов и последователей религии бон. Маршрут составляет около 52 километров и обычно проходится за три дня, на высоте более 5600 метров над уровнем моря.
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"Сейчас мы отчаянно пытаемся получить любую информацию об Эгии. Возможно, кто-то ее видел. Возможно, кто-то разговаривал с ней или встречал ее. Возможно, она ранена, находится в больнице или по какой-то причине не может назвать свое имя или связаться с кем-либо. Любая информация, какой бы незначительной она ни казалась, может быть чрезвычайно важной", - подчеркнула Инга.
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Каким был график путешествия?
Согласно информации, опубликованной туристическим агентством Yantra, паломническая поездка, в которой участвовали латвийские туристы, проходила с 8 по 30 августа. Общая стоимость путешествия составляла 4600 евро на человека.
8 августа группа вылетела из Риги в Катманду с пересадкой в Стамбуле. В Непале туристы посетили буддийские святыни, занимались йогой, пранаямой и медитацией, а затем отправились в Пхарпинг на трехдневный ретрит. 14 августа группа вернулась в Катманду для оформления документов перед поездкой в Тибет, а 15 августа пересекла непальско-китайскую границу.
После акклиматизации туристы направились к священному озеру Манасаровар и горе Кайлас. 22 августа началась Кора - паломнический маршрут вокруг Кайласа. На следующий день группе предстоял самый сложный участок длиной около 24 километров через перевал Долма-Ла на высоте 5630 метров. 24 августа Кора должна была завершиться.
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25 августа группа продолжила путь через горный перевал Лалунг-Ла на высоте 5200 метров, вдоль бирюзового озера Пейкуцо, откуда открывается вид на Гималаи. Затем латвийские туристы отправились вдоль священной реки Брахмапутры. Ночевать они должны были недалеко от границы с Непалом.
26 августа после занятий йогой, завтрака и прохождения иммиграционных формальностей группа должна была пересечь китайско-непальскую границу, пересесть на непальский автобус и отправиться в Катманду.
Далее туристам предстояло проехать через национальный парк Лангтанг и вечером прибыть в Катманду, где они должны были разместиться в отеле.
После этого по программе следовали три свободных дня. 29 августа для группы были запланированы заключительный ужин и завершающая духовная практика. 30 августа латвийские туристы должны были прибыть в Рижский аэропорт.
Months before a catastrophic flood killed hundreds along the Nepal-China border, Nepali officials pressed Beijing for more information on glacier movement, avalanche risks and other extreme events https://t.co/ewrh3hZZkv pic.twitter.com/u5bxVW2NRe— Reuters (@Reuters) August 31, 2026
Как катастрофа достигла пограничного пункта Джиронг?
На китайской стороне пограничный переход с Непалом называется пограничным пунктом Джиронг (Gyirong), а на непальской стороне - Расувагадхи. Два пункта соединяет Мост дружбы.
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Как сообщает BBC, камеры наблюдения в Джиронге зафиксировали разрушительный поток в 10:59:53 по китайскому/тибетскому времени, то есть в 8:44:53 по непальскому времени.
По данным СМИ, сначала за зданиями Джиронга появилась темная стена, которая поначалу напоминала черное облако. Затем она приобрела очертания и начала стремительно двигаться - вниз по долине несся поток воды, грязи, валунов, льда и обломков горных пород.
Видеозаписи и спутниковые снимки, сделанные до и после катастрофы, показывают, что значительная часть пограничного комплекса была смыта потоком. Например, здания, которые ранее плотно занимали нижнюю часть долины, просто исчезли.
По другую сторону границы, в Расувагадхи в непальском районе Расува, разрушения были столь же масштабными. Был смыт Мост дружбы, соединявший Непал и Китай, а также непальская иммиграционная и таможенная инфраструктура.
Был разрушен и Тимуре - небольшой торговый населенный пункт возле пограничного перехода. Во время наводнения пропали четверо сотрудников иммиграционной службы Расувагадхи, в том числе руководитель ведомства. Позже его тело обнаружили далеко ниже по течению. Сотрудница, которая регистрировала последние действия на пограничном пункте, до сих пор числится пропавшей без вести.
В тот день на границе было очень много людей
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Старший помощник иммиграционной службы Расувагадхи Рамс Покхарел стал единственным известным сотрудником своего ведомства, пережившим катастрофу.
Утром того дня в 8:20 Покхарел позвонил коллеге, который сообщил ему, что на пограничном пункте находится необычно много людей. По его словам, около 300-400 человек ждали возможности выехать из Непала в Тибет. На территории также находились люди, прибывшие с китайской стороны.
По словам Покхарела, оформление документов на этом пограничном пункте проходило не быстро. Путешественникам, которые приезжали поздно днем накануне, иногда приходилось ждать до следующего утра, когда граница вновь открывалась.
Те, кто путешествовал группами или автобусами, часто ждали, пока иммиграционные формальности пройдут все участники группы, и только после этого вместе продолжали путь.
Кто из латвийцев числится пропавшим
Как сообщалось ранее, в списке, опубликованном 28 августа непальскими властями, значились следующие жители Латвии: Светлана Криницка, Лига Чарна, Ирина Киршблума, Вита Эйсака-Ефимова, Сергей Ефимов, Винета Шкерите, Юлия Яковицка, Сандра Страуме, Раймондс Фурманис, Агнесе Фурмане, Татьяна Валушкина, Регина Красноперова, Ирина Сафронова, Лилита Калниня, Эгия Керлина, Виктория Даракова, Виктория Ванага, Раймондс Клявиньш, Элеонора Цирцене, Елена Тимофеева, Светлана Окуня, Юлия Лена, Сергей Замберс, Ария Лаце, Эвита Сарма, Игорь Добровольский, Инга Вейса, Ольга Лабада и София Добровольска.