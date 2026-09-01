Их ждали дома 30 августа: что известно о последних часах пропавших в Непале латвийцев

"Сейчас мы отчаянно пытаемся получить любую информацию об Эгии. Возможно, кто-то ее видел. Возможно, кто-то разговаривал с ней или встречал ее. Возможно, она ранена, находится в больнице или по какой-то причине не может назвать свое имя или связаться с кем-либо. Любая информация, какой бы незначительной она ни казалась, может быть чрезвычайно важной", - подчеркнула Инга.