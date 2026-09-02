35 евро на одного ученика: профсоюз раскритиковал нехватку денег на учебные материалы
На реформу "Школа 2030" потратили значительные средства, но спустя годы латвийским школам по-прежнему не хватает денег даже на учебники и рабочие тетради. Об этом в эфире TV24 заявила председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.
По ее словам, сегодня на одного ученика предусматривается примерно 35 евро на учебные средства. "Я думаю, каждый, кто был в книжном магазине, видит, сколько стоит книга или рабочая тетрадь. Этого недостаточно", - сказала Ванага.
При этом речь идет не только о покупке обычных учебников. Современная школа нуждается в цифровых ресурсах, оборудовании и материалах для практических занятий, в частности по химии, физике и биологии. "Это не только книги и тетради, но и цифровые ресурсы, оборудование и многое другое", - подчеркнула глава профсоюза.
Финансирование могут еще сократить
По словам Ванаги, профсоюз неоднократно обращался с проблемой недостаточного финансирования как в Министерство образования и науки, так и к депутатам Сейма. Однако ситуация, по ее словам, может стать еще хуже.
"К сожалению, в государственном бюджете на следующий год предусмотрено, что это финансирование будет сокращено на 14 евро на одного ученика", - заявила она.
Глава профсоюза считает, что такая ситуация особенно показательно выглядит на фоне постоянных заявлений властей о приоритетности детей и образования.
"Мы находим деньги на очень многое. А когда говорим о политике, ориентированной на детей, что дети и образование являются приоритетом, что детям нужно самое лучшее, в таких ситуациях именно факты показывают настоящие приоритеты", - отметила Ванага.
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По ее словам, возникает вполне практический вопрос: если ребенок действительно является приоритетом государства, то что конкретно можно приобрести на выделенные на него деньги?
Учебные материалы приходится копировать
Недостаток финансирования отражается непосредственно на повседневной жизни школ. Вместо полноценных рабочих тетрадей детям приходится пользоваться копиями, а некоторые учебники настолько изношены, что буквально разваливаются.
Часть расходов пытаются брать на себя муниципалитеты, однако их финансовые возможности сильно различаются. В результате качество и объем доступных ученику учебных материалов могут зависеть от того, в каком самоуправлении находится его школа.
Ванага считает, что ответственность за эту проблему не следует перекладывать непосредственно на директоров и учителей.
"Иногда родители в первую очередь спрашивают школу: почему этого нет? Но где школа, директор или учитель-предметник должны взять эти деньги? Может ли помочь муниципалитет? Основной вопрос все же нужно задавать на национальном уровне", - подчеркнула она.