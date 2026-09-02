35 евро на одного ученика: профсоюз раскритиковал нехватку денег на учебные материалы

При этом речь идет не только о покупке обычных учебников. Современная школа нуждается в цифровых ресурсах, оборудовании и материалах для практических занятий, в частности по химии, физике и биологии. "Это не только книги и тетради, но и цифровые ресурсы, оборудование и многое другое", - подчеркнула глава профсоюза.