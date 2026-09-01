В Риге решили продлить прием сломанных бурей деревьев и веток. Куда везти?
Фото: LETA
Ветки после этой бури собирать будут долго.
В Латвии

В Риге решили продлить прием сломанных бурей деревьев и веток. Куда везти?

Отдел информации

Otkrito.lv

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Как сообщает Рижское самоуправление, пункт приема на бульваре Узварас, 16A, будет работать до 20 сентября, а пункт в Межапарке, расположенный на территории автостоянки у проспекта Сигулдас, 12, - до 14 сентября.

Уже за первую неделю было собрано более 700 м³ древесины. Чтобы жителям было удобнее сдавать ветки и стволы, поломанные в результате недавней бури, самоуправление решило продлить сроки работы пунктов приема.

В Рижском самоуправлении напоминают, что крупногабаритную древесину и большие бревна принимают только на бульваре Узварас, 16A, где для этого оборудована специальная площадка.

График работы пунктов приема остается без изменений.

Бульвар Узварас, 16A:

  • по рабочим дням - с 6.00 до 20.00;
  • по выходным - с 8.00 до 20.00.

Межапарк - автостоянка у проспекта Сигулдас, 12:

  • по рабочим дням - с 8.00 до 16.00.

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