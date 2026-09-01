"Зубы дракона" и противотанковые рвы: на востоке Латвии началось строительство оборонительной линии

По делегированию Министерства обороны на этой неделе на восточной границе Латвии, в Балвском крае, начались строительные работы первой очереди по созданию инфраструктуры контрмобильности Балтийской линии обороны, сообщили в Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ). В ходе работ в Балвском, Алуксненском, Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях будут вырыты противотанковые рвы и создана необходимая вспомогательная инфраструктура для ограничения мобильности, сообщает VNĪ. Также в ходе работ на восточной границе будет создано около 27 километров противотанковых рвов и установлены "зубы дракона". Общие инвестиции в первую очередь проекта составляют 12 977 603 евро из бюджета Министерства обороны. Инфраструктура будет создаваться постепенно в соответствии с графиком работ до осени 2027 года.