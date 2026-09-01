"Зубы дракона" и противотанковые рвы: на востоке Латвии началось строительство оборонительной линии
На восточной границе Латвии началось строительство первой очереди оборонительной линии: в пяти краях появятся около 27 километров противотанковых рвов и будут установлены "зубы дракона".
По делегированию Министерства обороны на этой неделе на восточной границе Латвии, в Балвском крае, начались строительные работы первой очереди по созданию инфраструктуры контрмобильности Балтийской линии обороны, сообщили в Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ). В ходе работ в Балвском, Алуксненском, Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях будут вырыты противотанковые рвы и создана необходимая вспомогательная инфраструктура для ограничения мобильности, сообщает VNĪ. Также в ходе работ на восточной границе будет создано около 27 километров противотанковых рвов и установлены "зубы дракона". Общие инвестиции в первую очередь проекта составляют 12 977 603 евро из бюджета Министерства обороны. Инфраструктура будет создаваться постепенно в соответствии с графиком работ до осени 2027 года.
VNĪ заключило договоры с пятью предприятиями о реализации работ первой очереди. Строить вышки связи будет Citrus Solutions, площадки для размещения материально-технических средств - LAU Infra grupa и Inbuv. В свою очередь, работы по созданию противотанковых рвов и размещению материально-технических средств разделены на шесть частей, из них две части выполнит LAU Infra grupa, две части - VIA и две части - CBS Igate.
Перед началом строительных работ представители VNĪ и Миносбороны посетили вовлеченные самоуправления - Алуксненский, Балвский, Лудзенский, Краславский и Аугшдаугавский края, чтобы обсудить ход работ и договориться о сотрудничестве. Особое внимание уделено состоянию местных дорог, доступу к местам строительства инфраструктуры и сохранению мелиоративных систем на сельскохозяйственных землях.
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VNĪ и самоуправления продолжат регулярный обмен информацией в течение всего цикла строительных работ, своевременно информируя жителей о начале конкретных работ и возможных изменениях в движении или доступе на соответствующих территориях.