airBaltic раскрыл летнее расписание на 2027 год: из Риги будет 57 прямых направлений

В Лондон, в аэропорт Гатвик, авиакомпания будет летать до 14 раз в неделю, в Париж - 12 раз в неделю, в Вену - 12 раз, в Барселону - семь раз, в Рим - семь раз, в Гамбург - семь раз, в Дюссельдорф - семь раз, в Милан - шесть раз, в Афины - четыре раза, в Ниццу - четыре раза, в Аликанте - три раза и в Сплит - три раза в неделю.