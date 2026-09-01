airBaltic раскрыл летнее расписание на 2027 год: из Риги будет 57 прямых направлений
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic представила программу полетов на летний сезон 2027 года.
Летняя программа на 2027 год разработана в соответствии с новым бизнес-планом airBaltic и предусматривает оптимизированную маршрутную сеть, ориентированную на спрос. Авиакомпания сосредоточится на рынках с наиболее высоким пассажирским спросом и потенциалом доходности, обслуживая как деловых путешественников, так и туристов. На отдельных направлениях, где спрос растет, частота рейсов будет увеличена.
В летнем сезоне 2027 года airBaltic будет выполнять из Риги прямые рейсы по 57 направлениям. Среди них Амстердам, Барселона, Копенгаген, Лондон, Ницца, Париж, Рим и еще 50 городов.
Программа предусматривает и улучшение работы транзитного узла в Риге за счет оптимизации расписания и времени стыковок. Это должно сделать поездки удобнее как для пассажиров, вылетающих из Риги, так и для тех, кто путешествует через латвийскую столицу дальше по маршрутной сети airBaltic.
Компания также рассчитывает укрепить роль Риги как важного пересадочного пункта между странами Балтии и остальной Европой и усилить позиции аэропорта RIX Рига как ведущего авиационного центра региона.
На 12 направлениях рейсов станет больше
В летнем сезоне 2027 года airBaltic планирует увеличить частоту полетов на 12 маршрутах из Риги.
В Лондон, в аэропорт Гатвик, авиакомпания будет летать до 14 раз в неделю, в Париж - 12 раз в неделю, в Вену - 12 раз, в Барселону - семь раз, в Рим - семь раз, в Гамбург - семь раз, в Дюссельдорф - семь раз, в Милан - шесть раз, в Афины - четыре раза, в Ниццу - четыре раза, в Аликанте - три раза и в Сплит - три раза в неделю.
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57 прямых направлений из Риги летом 2027 года
В летнем расписании заявлены следующие направления: Аликанте, Амстердам, Афины, Барселона, Белград, Берлин, Биллунд, Бухарест, Брюссель, Будапешт, Бургас, Катания, Кишинев, Копенгаген, Корфу, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Хельсинки, Ираклион, Стамбул, Лиссабон, Любляна, Лондон - аэропорт Гатвик, Мадейра - только в апреле, Мадрид, Малага, Милан, Мюнхен, Неаполь, Ницца, Осло, Оулу, Паланга, Пальма-де-Майорка, Париж, Пиза, Порту, Прага, Рейкьявик, Родос, Рим, Шарм-эш-Шейх - только в апреле, София, Сплит, Стокгольм, Таллин, Тампере, Тель-Авив, Тбилиси, Салоники, Тирана, Тиват, Турку, Вена, Вильнюс и Цюрих.
Что будет зимой
Предстоящая зимняя программа полетов будет действовать с конца октября 2026 года до конца марта 2027 года и также продолжит связывать Латвию с направлениями по всей Европе и за ее пределами. В целом в течение 2027 года airBaltic планирует выполнять рейсы из Риги почти по 70 направлениям.