Все учащиеся Юрмалы имеют право на пособие в 100 евро - как его получить
Юрмальские семьи могут получить 100 евро на учебные расходы для детей и студентов. Выплата предназначена не только школьникам, но и студентам при соблюдении нескольких условий.
В Юрмале детям, школьникам и студентам доступно пособие в размере 100 евро на поддержку обучения, сообщили в самоуправлении. Выплата предназначена детям начиная с полутора лет, а также школьникам и студентам до 25 лет, которые обучаются по программам дошкольного, основного, среднего, профессионального или высшего образования в аккредитованном в Латвии учебном заведении.
Одно из главных условий - место жительства ребенка или учащегося должно быть непрерывно задекларировано в Юрмале как минимум 12 месяцев до момента подачи заявления.
За несовершеннолетнего ребенка заявление может подать его законный представитель. Совершеннолетний учащийся должен обратиться за пособием самостоятельно. Деньги перечисляют на указанный в заявлении банковский счет в течение месяца после принятия решения о назначении пособия.