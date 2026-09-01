Все учащиеся Юрмалы имеют право на пособие в 100 евро - как его получить

В Юрмале детям, школьникам и студентам доступно пособие в размере 100 евро на поддержку обучения, сообщили в самоуправлении. Выплата предназначена детям начиная с полутора лет, а также школьникам и студентам до 25 лет, которые обучаются по программам дошкольного, основного, среднего, профессионального или высшего образования в аккредитованном в Латвии учебном заведении.