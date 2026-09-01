Все учащиеся Юрмалы имеют право на пособие в 100 евро - как его получить
Фото: Shutterstock
Юрмала выплатит по 100 евро детям и студентам на учебу.
В Латвии

Все учащиеся Юрмалы имеют право на пособие в 100 евро - как его получить

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Юрмальские семьи могут получить 100 евро на учебные расходы для детей и студентов. Выплата предназначена не только школьникам, но и студентам при соблюдении нескольких условий.

В Юрмале детям, школьникам и студентам доступно пособие в размере 100 евро на поддержку обучения, сообщили в самоуправлении. Выплата предназначена детям начиная с полутора лет, а также школьникам и студентам до 25 лет, которые обучаются по программам дошкольного, основного, среднего, профессионального или высшего образования в аккредитованном в Латвии учебном заведении.

Одно из главных условий - место жительства ребенка или учащегося должно быть непрерывно задекларировано в Юрмале как минимум 12 месяцев до момента подачи заявления.

За несовершеннолетнего ребенка заявление может подать его законный представитель. Совершеннолетний учащийся должен обратиться за пособием самостоятельно. Деньги перечисляют на указанный в заявлении банковский счет в течение месяца после принятия решения о назначении пособия.

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ЮрмалаПенсии и пособияОбразование в Латвии

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