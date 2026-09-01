"Я ждала 1 сентября больше, чем мой ребенок!" Родители, дети и учителя делятся впечатлениями о начале учебного года

Учительница дизайна и технологий Наталья с радостью встретила учеников в первый день нового учебного года. Для педагогов 1 сентября - это не только возвращение к работе после летних каникул, но и начало нового этапа вместе с учениками. Наталья признается, что начинает учебный год с позитивным настроем. Небольшое волнение все же есть - пока неизвестно, какие ученики придут в этом году, как все будет выстраиваться. Она отмечает, что в этот день ей важно получить расписание и почувствовать начало нового этапа: