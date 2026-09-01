"Я ждала 1 сентября больше, чем мой ребенок!" Родители, дети и учителя делятся впечатлениями о начале учебного года
Otkrito побывал 1 сентября в Рижской 72-й средней школе, где поговорили с учениками, учителями и родителями об их эмоциях, волнениях и ожиданиях в начале нового учебного года.
Новый учебный год в Рижской 72-й средней школе начался с традиционной торжественной линейки. В начале мероприятия вынесли государственный флаг Латвии и флаг школы, прозвучал гимн Латвии. Перед учениками выступил директор школы, а первоклассники прочитали стихи. После этого праздник продолжился музыкальными номерами.
Команда Otkrito пообщалась с учениками, родителями и педагогами, чтобы узнать, с какими чувствами они встретили новый учебный год.
1 сентября в Рижской 72 средней школе.
Мама семиклассника Надежда рассказала, что сама ждала 1 сентября даже больше, чем ее сын. В этом году у сына начинается новый этап - он переходит в параллельный класс, поэтому без волнения не обошлось.
"Я ждала первое сентября больше чем ребенок. Конечно, есть небольшое волнение, потому что он переходит в параллельный класс", - поделилась Надежда.
Учительница дизайна и технологий Наталья с радостью встретила учеников в первый день нового учебного года. Для педагогов 1 сентября - это не только возвращение к работе после летних каникул, но и начало нового этапа вместе с учениками. Наталья признается, что начинает учебный год с позитивным настроем. Небольшое волнение все же есть - пока неизвестно, какие ученики придут в этом году, как все будет выстраиваться. Она отмечает, что в этот день ей важно получить расписание и почувствовать начало нового этапа:
"В первый учебный день, наверное, важно получить свое расписание и насладиться этим моментом - моментом праздника, моментом того, что начинается новый этап."
Особенным этот день стал и для ученицы 12-го класса Таисии. Для нее это последнее 1 сентября в школе. Девушка призналась, что немного волнуется, но при этом рада снова увидеть свой класс.
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"Немного нервно, потому что это последний год. Но я рада вернуться в школу. У нас дружный класс, поэтому рада всех видеть", - рассказала Таисия.
В 2026/2027 учебном году в учреждениях общего образования Латвии начнут учиться около 224 тысяч школьников, в том числе 19 тысяч первоклассников и 2500 детей - гражданских жителей Украины, свидетельствуют предварительные данные Министерства образования и науки.
Учебный процесс в муниципальных, частных и специальных учреждениях общего образования будут обеспечивать около 26 тысяч педагогов.
В новом учебном году учебный процесс будет проходить в 455 муниципальных учреждениях общего образования. Среди них 23 начальные школы, 234 основные школы, 168 средних школ и 30 государственных гимназий. Также продолжат работу 37 специальных образовательных учреждений. Кроме того, 1 сентября двери откроют 72 частных учреждения общего образования.
По прогнозам, в профессиональном образовании в 2026/2027 учебном году число учащихся останется примерно на прежнем уровне - около 28 тысяч человек. Новый учебный год на первом курсе 53 учреждений профессионального образования начнут около 10 тысяч учащихся, свидетельствуют данные Министерства образования и науки.