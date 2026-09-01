В Огре управление домами хотят передать частникам: муниципальные предприятия ждут масштабные перемены

"После объединения четырех краев в единый Огрский край в результате территориальной реформы самоуправлений мы унаследовали систему, когда одну и ту же функцию на разных территориях выполняют несколько обществ капитала и учреждений", - пояснил председатель Огрской думы Андрис Крауя. В долгосрочной перспективе содержание таких параллельных структур не является ни эффективным, ни экономически обоснованным.