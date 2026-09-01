В Огре управление домами хотят передать частникам: муниципальные предприятия ждут масштабные перемены
Огрская дума готовит масштабную реформу коммунального хозяйства: управление многоквартирными домами хотят передать частному сектору, а десятки муниципальных структур объединить, ликвидировать или перераспределить их функции.
В настоящее время услуги водного хозяйства на разных территориях Огрского края обеспечивают ООО Ķeguma stars, ООО Ikšķiles māja, ООО Lielvārdes remte, муниципальные агентства Ogres komunikācijas и Rosme, а также учреждения Sarma и ABZA.
Функции теплоснабжения, в свою очередь, разделены между пятью обществами капитала, а в управлении многоквартирными домами, благоустройстве территорий и обслуживании муниципального жилого фонда задействованы ООО Ogres namsaimnieks, ООО Ikšķiles māja, ООО Lielvārdes remte и ООО Ķeguma stars. В то же время на территориях волостей обслуживание многоквартирных жилых домов обеспечивают волостные управления.
"После объединения четырех краев в единый Огрский край в результате территориальной реформы самоуправлений мы унаследовали систему, когда одну и ту же функцию на разных территориях выполняют несколько обществ капитала и учреждений", - пояснил председатель Огрской думы Андрис Крауя. В долгосрочной перспективе содержание таких параллельных структур не является ни эффективным, ни экономически обоснованным.
После реорганизации услуги водного хозяйства во всем Огрском крае будет обеспечивать ООО Ķeguma stars, производство теплоэнергии и теплоснабжение - ООО MS siltums, функции управления и обслуживания многоквартирных жилых домов - ООО Ogres namsaimnieks.
В ходе реорганизации функции ООО Lielvārdes remte будут разделены между специализированными поставщиками услуг, и предприятие прекратит свое существование без отдельного процесса ликвидации.
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В свою очередь, ООО Ikšķiles māja на переходном этапе реорганизации временно возьмет на себя часть функций по благоустройству и обслуживанию муниципального жилого фонда. В дальнейшем самоуправление планирует принять решение также о перераспределении функций муниципального агентства Ogres komunikācijas, ликвидации агентства Rosme и учреждений Sarma и ABZA и передаче их функций соответствующим поставщикам услуг или муниципальным управлениям.
"Одновременно с реорганизацией обществ капитала самоуправление планирует начать рассмотрение возможностей и подготовку передачи услуг по управлению многоквартирными жилыми домами частному сектору", - сообщил Крауя.
Водное хозяйство и теплоснабжение являются стратегически важной инфраструктурой, безопасность и непрерывность которой самоуправление должно сохранить под своим контролем, в то время как управление многоквартирными домами является услугой, которую на рынке обеспечивают и частные предприятия.
Вначале функции управления многоквартирными домами в крае планируется сконцентрировать в специализированном ООО Ogres namsaimnieks, отделив функции теплоснабжения и благоустройства территорий, а после завершения реорганизации предусмотрен процесс отчуждения долей капитала предприятия.
В проекте решения предусмотрена также возможность зарезервировать до 20% долей капитала ООО Ogres namsaimnieks для продажи сотрудникам предприятия, чья работа непосредственно связана с обеспечением услуг по управлению домами, чтобы сохранить профессиональные знания, опыт и преемственность в предоставлении услуг.
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Главная цель реорганизации - создать в долгосрочной перспективе более эффективную систему муниципальных услуг, сократив дублирование административных функций и направив больше муниципальных ресурсов на оказание услуг, поддержание и развитие инфраструктуры.
Как сообщалось, подобные процессы преобразования происходят и в других самоуправлениях. Например, Рижская дума решила преобразовать Rīgas namu pārvaldnieks из ООО в АО и котировать акции предприятия на бирже.
С этого года после законодательных изменений в сфере управления жилыми домами предприятия по обслуживанию домов работают в условиях свободной конкуренции, и самоуправления больше не могут быть единственными владельцами предприятий.