Перед публикацией в соцсетях фото ребенка с 1 сентября полиция призывает обратить внимание на одну важную деталь

Однако перед публикацией снимка полиция призывает задуматься, нет ли на нем информации, которая может помочь установить, где учится ребенок. Это может быть адрес школы или детского сада, название учебного заведения или другая деталь, позволяющая понять, где конкретный ребенок проводит свои будни.