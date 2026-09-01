1 сентября на улицах и в школах Риги в 2026 году
Перед публикацией в соцсетях фото ребенка с 1 сентября полиция призывает обратить внимание на одну важную деталь
1 сентября - особенный день, который многие родители хотят запечатлеть на фотографиях, а затем поделиться праздничными моментами в социальных сетях. Однако Государственная полиция Латвии напоминает: прежде чем публиковать фотографию ребенка, стоит внимательно проверить, какая информация попала в кадр.
Особое внимание следует обратить на то, не видна ли на фотографии информация, позволяющая определить конкретное учебное заведение, в котором учится ребенок.
Государственная полиция отмечает, что 1 сентября многие семьи хотят запечатлеть на красивой фотографии и поделиться ею в социальных сетях.
Однако перед публикацией снимка полиция призывает задуматься, нет ли на нем информации, которая может помочь установить, где учится ребенок. Это может быть адрес школы или детского сада, название учебного заведения или другая деталь, позволяющая понять, где конкретный ребенок проводит свои будни.
"Такие фотографии все же лучше оставлять в семейном архиве", - призывает Государственная полиция.
Если родители все же хотят поделиться в социальных сетях радостью Дня знаний, полиция рекомендует выбирать фотографию, на которой невозможно определить конкретную школу или детский сад.
"Не всем нужно знать, в каком учебном заведении учится ваш ребенок", - напоминает полиция.