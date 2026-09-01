Последствия наводнения в Непале
Катастрофа произошла 26 августа в районе непальско-китайской границы. По предварительным выводам специалистов, ей предшествовал крупный обвал в высокогорной ледниковой зоне. ...
"Моей семьи больше нет. Мне некуда идти": что говорят те, кто пережил разрушительную катастрофу в Непале
Спустя несколько дней после катастрофы в Непале выжившие начинают рассказывать, что происходило утром 26 августа, когда поток воды, грязи, льда и камней за считанные минуты разрушал дома, дороги и целые поселения. Для многих спасение зависело буквально от нескольких секунд - успеть выбежать из дома, подняться выше по склону, схватить ребенка или добраться до леса.
"Секунды решали, кто будет жить"
43-летний Пурна Бахадур Гхале находился в районе Шанти-Базара, когда услышал крики о том, что нужно немедленно бежать. Мужчина попытался добраться до своего дома в деревне Кхалте, чтобы предупредить и спасти семью, но поток оказался быстрее.
"Секунды решали, кто будет жить, а кто умрет", - рассказал он The Kathmandu Post.
Перед тем как связь исчезла, Гхале успел позвонить домой и предупредить родственников о приближающейся опасности, однако сам туда уже не добрался. Он поднялся в лес и провел там два дня, пока его не эвакуировали военные.
Сам мужчина выжил, но семь его родственников пропали, среди них 75-летний отец, 16-летний сын, невестка и маленькие дети. Когда Гхале спустя несколько дней смог вернуться в район, оказалось, что деревня практически уничтожена. По его словам, из 257 домов целым не сохранился ни один.
Мать спасала детей босиком, с младенцем за спиной
26-летняя Ранджина Таманг в момент катастрофы находилась дома, кормила детей и собирала 7-летнюю дочь в школу. Сначала она услышала сильный грохот, а затем увидела приближающийся поток с грязью и обломками.
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Женщина привязала четырехмесячного сына к спине, схватила детей и побежала вверх, в сторону леса. "Я побежала с ними в лес. Вода уже была рядом. Я почти потеряла сознание, но каким-то образом смогла всех спасти", - рассказывала она журналистам.
Все бежали босиком. У Ранджины астма, поэтому подъем давался особенно тяжело. По ее словам, она все время боялась, что младенец мог сорваться у нее со спины, а в панике она даже не заметит этого.
Дети выжили, однако отец женщины, работавший на гидроэлектростанции Rasuwagadhi, пропал. Также нет известий о трех ее дядях, работавших на других энергетических объектах. Сейчас Ранджина находится во временном центре для эвакуированных. Она рассказывала, что у нее почти ничего не осталось - нет сменной одежды, нет лекарств от астмы, сама она простужена, а у ребенка поднялась температура.
"Моей семьи больше нет"
Еще одна жительница Кхалте, Тарали Майя Таманг, также успела убежать в лес, однако двое ее детей пропали. По словам женщины, восьмилетняя дочь и 12-летний сын находились по дороге в школу, когда их настиг поток. Также исчезли ее свекровь и свекор.
Старшему сыну удалось спастись, муж и старшая дочь в момент катастрофы находились в другом месте и тоже остались живы. Теперь семья находится во временном центре. "Куда нам теперь идти? Что мы будем есть? Мы ничего не знаем. Моей семьи больше нет. Дома больше нет. У нас нет еды, одежды, ничего", - говорила женщина.
Мужчина выжил, но потерял жену и двух дочерей
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27-летний Бам Бахадур Гхале остался жив только потому, что во время катастрофы находился не дома. Его жена Сом Майя и две маленькие дочери - 5-летняя Бинуса и 3-летняя Сунита - исчезли в потоке.
"Теперь в моей семье никого не осталось. Мне некуда идти. Нет дома, нет деревни, нет родственников. Мы даже не нашли тела наших близких", - рассказывал мужчина.
Он признавался, что теперь его мучает тяжелая мысль: именно то, что он оказался вдали от семьи, спасло ему жизнь.
Подросток спасся в школе, а две его сестры пропали
16-летний Самир Таманг уже находился в школе, когда увидел, как река превращается в стремительный поток воды и обломков. Подросток побежал вверх по склону и сумел спастись. Дома в тот момент оставались его две младшие сестры - 13-летняя Прия и 7-летняя Парбати. Младшая повредила руку и не пошла в школу, а старшая осталась с ней. Обе девочки пропали.
Самир рассказывал журналистам, что сестры были его самыми близкими людьми и что он до сих пор не может принять произошедшее. По данным UNICEF, катастрофа напрямую затронула тысячи детей в районах вдоль Бхоте-Коши и Тришули.
Некоторые семьи несколько дней не знали, живы ли их близкие
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Разрушенные дороги и отсутствие связи привели к тому, что даже выжившие несколько суток не могли узнать судьбу родных. В Нувакоте муж и жена после катастрофы оказались в разных местах и четыре дня считали друг друга, скорее всего, погибшими.
Связаться им удалось только благодаря специалистам, помогавшим пострадавшим. Когда супруги услышали голоса друг друга, выяснилось, что оба живы. Подобных историй в зоне бедствия сейчас много - люди ищут родственников по больницам, временным центрам, спискам эвакуированных и через волонтеров.
Люди остаются без лекарств, одежды и электричества
Во временных центрах сейчас живут семьи, которые успели выбежать из домов буквально в той одежде, которая была на них. У многих нет лекарств, предметов первой необходимости и даже возможности зарядить телефон.
Ранджина Таманг рассказывала, что не может нормально связаться с матерью, потому что в месте размещения нет электричества. Школы, общественные здания и другие помещения превращены во временные приюты, однако местные власти признают, что долго держать людей в таких условиях невозможно.
По предварительным данным, только в отдельных наиболее пострадавших муниципалитетах разрушены или повреждены сотни домов. Целые семьи остаются без жилья и пока не понимают, куда смогут вернуться.
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Что произошло в Непале
Катастрофа произошла 26 августа в районе непальско-китайской границы. По предварительным выводам специалистов, ей предшествовал крупный обвал в высокогорной ледниковой зоне. Огромная масса льда, камней и грунта сорвалась вниз, вызвав стремительный поток воды и селевых масс по горным долинам.
Вода уничтожала дома, мосты, дороги, линии связи и гидроэнергетические объекты. Особенно сильно пострадали районы Расува и Нувакот. По мере продолжения поисковой операции число найденных погибших увеличивается, а тысячи людей по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Отдельная сложность связана с гидроэлектростанциями. Сотни работников могли оказаться в тоннелях и подземных сооружениях, куда спасатели пытаются попасть через завалы, грязь и воду. В некоторых местах используется тяжелая техника.
В Латвии продолжают ждать известий о 33 пропавших
В Латвии уже несколько дней с тревогой ждут любой информации о 33 людях, пропавших после катастрофы. По состоянию на 1 сентября их количество не изменилось.
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Все 33 включены в непальские списки пропавших без вести. По данным Министерства иностранных дел Латвии, среди официально подтвержденных спасенных этих людей пока нет. При этом известно о трех других государственных принадлежностях Латвии, которые находились в регионе и не пострадали.
Директор Консульского департамента МИД Эдите Медне ранее подчеркивала, что отсутствие новостей вызывает все больше тревоги. Однако официально эти 33 человека пока считаются именно пропавшими без вести, а не погибшими.
Родственники сдают ДНК
Параллельно в Латвии идет подготовка к возможной идентификации погибших. Ближайшие родственники пропавших сдают образцы ДНК, которые в дальнейшем могут сравнивать с образцами, собранными в Непале. Это необходимо из-за состояния некоторых найденных тел. В отдельных случаях визуально установить личность уже невозможно. Непальские власти начали временно хоронить неопознанных погибших, предварительно собирая биологические образцы и фиксируя данные, которые позволят провести идентификацию позднее.
По данным на конец августа, ДНК уже сдали десятки родственников пропавших из Латвии. В первую очередь полиция просила обращаться родителей и детей, поскольку именно их образцы наиболее важны для сравнения.
Латвия отправила консульского сотрудника в Непал
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1 сентября в Непал направлен сотрудник консульской службы Министерства иностранных дел Латвии. Его задача - координировать работу непосредственно на месте и поддерживать контакт с непальскими властями.
Информация о пропавших передана также китайской и индийской стороне. Это особенно важно из-за того, что поток уносил людей и обломки на большое расстояние, а тела некоторых погибших находят далеко вниз по течению.
Одновременно в Латвии государственные учреждения и самоуправления обсуждают помощь, которая может понадобиться родственникам пропавших, в том числе социальную и психологическую.