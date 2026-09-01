"Моей семьи больше нет. Мне некуда идти": что говорят те, кто пережил разрушительную катастрофу в Непале

Дети выжили, однако отец женщины, работавший на гидроэлектростанции Rasuwagadhi, пропал. Также нет известий о трех ее дядях, работавших на других энергетических объектах. Сейчас Ранджина находится во временном центре для эвакуированных. Она рассказывала, что у нее почти ничего не осталось - нет сменной одежды, нет лекарств от астмы, сама она простужена, а у ребенка поднялась температура.