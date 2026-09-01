Суровая реальность может скоро вернуться: власти признали, что латвийской экономике угрожает замедление

В то же время во второй половине года темпы роста, вероятно, начнут замедляться. Хотя оперативные показатели пока на это не указывают, Минфин ожидает, что в последние месяцы года влияние высоких цен и общей неопределенности станет более ощутимым. Поэтому повторить темпы роста, достигнутые в первой половине года, экономике, скорее всего, уже не удастся.