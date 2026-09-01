Суровая реальность может скоро вернуться: власти признали, что латвийской экономике угрожает замедление
Экономика Латвии продолжает расти, несмотря на обострение конфликта в Персидском заливе, подорожание энергоресурсов и усилившуюся неопределенность. Однако, перспективы для развития страны довольно тревожные. Такой вывод можно сделать из комментария Министерства экономики.
Пока все хорошо
Министерство комментирует последние данные Центрального статистического управления (ЦСУ). Во втором квартале ВВП страны увеличился на 3,0% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По сравнению с первым кварталом, согласно сезонно и календарно скорректированным данным, рост составил 0,7%.
"Рост экономики в этом году носит достаточно широкий характер, - отмечает министерство. - Особенно заметно это было во втором квартале, когда положительную динамику показало большинство отраслей. Добавленная стоимость в производственном секторе увеличилась на 3,3%, а в сфере услуг - на 3,5% по сравнению со вторым кварталом прошлого года".
Главными двигателями экономики стали торговля, обрабатывающая промышленность, а также информационные и коммуникационные услуги. Во втором квартале торговля выросла на 6,4%, обрабатывающая промышленность - на 5,5%, а информационные и коммуникационные услуги - на 8,3%. Во всех трех отраслях темпы роста ускорились по сравнению с первым кварталом.
Заметный подъем также зафиксирован в финансовом и страховом секторе и в сфере коммерческих услуг в целом. Спад наблюдался лишь в сельском и лесном хозяйстве, а также в транспортной отрасли.
Экономический рост поддерживают сразу несколько факторов. Частное потребление увеличилось на 3,7%, экспорт - на 7,7%, а инвестиции - на 6,5%. Причем инвестиционная активность уверенно растет уже второй год подряд. Снижение зафиксировано только в общественном потреблении - на 2,4%, что связано с продолжающимся ограничением расходов государственного сектора.
Риски только усиливаются
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Однако Министерство финансов предупреждает, что риски для экономики не только сохраняются, но и усиливаются. Цены на энергоресурсы первоначально выросли меньше, чем ожидалось, однако ситуация может измениться в любой момент. Кроме того, последствия подорожания энергии могут сказаться на экономике с некоторым запозданием.
Вслед за ростом цен на энергоресурсы и минеральные удобрения ожидается и подорожание продовольствия. Этот эффект также может проявиться не сразу.
Дополнительным фактором риска остается геополитическая ситуация. Заметного улучшения в регионе не произошло, а угрозы, связанные с гибридной войной, напротив, усиливаются. Это может негативно сказаться как на настроениях потребителей, так и на готовности инвесторов вкладывать средства.
Сейчас Министерство финансов обновляет макроэкономический прогноз, который будет использован при подготовке государственного бюджета на 2027 год. Новые оценки планируется опубликовать в середине сентября.
Подробных прогнозов пока нет, однако уже сейчас в Минфине считают, что по итогам 2026 года экономика Латвии вырастет быстрее, чем предполагалось ранее. В начале июня рост ВВП прогнозировался на уровне 2,0%.
В то же время во второй половине года темпы роста, вероятно, начнут замедляться. Хотя оперативные показатели пока на это не указывают, Минфин ожидает, что в последние месяцы года влияние высоких цен и общей неопределенности станет более ощутимым. Поэтому повторить темпы роста, достигнутые в первой половине года, экономике, скорее всего, уже не удастся.
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