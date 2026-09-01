В российской школе детей призвали изучать автомат Калашникова, "чтобы весь мир говорил на русском". ВИДЕО

В интервью НИА-Красноярск Клаус рассказывал, что добровольно присоединился к отряду "Черный барс" и подписал контракт в августе 2023 года. По его словам, он участвовал в штурмах в районе Авдеевки, Песок и Водяного, выполняя обязанности пулеметчика и медика. Клаус также рассказывал, что окончил медицинские училища в Красноярске и Дивногорске. Во время войны он получил контузию и тяжелое ранение руки, после чего перенес пять операций и был списан со службы.