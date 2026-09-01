В российской школе детей призвали изучать автомат Калашникова, "чтобы весь мир говорил на русском". ВИДЕО
Первое сентября в одной российской школе началось с необычного напутствия: вместо традиционных пожеланий успехов в учебе школьникам предложили изучать автомат Калашникова.
Торжественная линейка 1 сентября в одном из лицеев Красноярска началась с необычного напутствия школьникам. Перед учениками выступил участник войны России против Украины, который призвал детей изучать устройство автомата Калашникова. Видео выступления опубликовало местное издание "Проспект Мира". Позднее "Дождь" установил личность мужчины - это некий Александр Клаус.
"Как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова. Еще раз всех с праздником. Победа будет за нами", - заявил Клаус, процитировав бывшего российского политика Владимира Жириновского.
Таким образом, вместо привычных пожеланий хороших оценок, интересной учебы и новых знаний школьники получили совет изучать устройство стрелкового оружия.
Судя по публикациям российских местных СМИ, Клаус уже не первый раз выступает перед школьниками и молодежью на патриотических мероприятиях. В октябре 2025 года он участвовал в форуме для учащихся Центрального района Красноярска. Тогда Клаус призвал молодых людей после срочной службы заключать контракт и отправляться на войну, назвав такое решение "героическим поступком".
В интервью НИА-Красноярск Клаус рассказывал, что добровольно присоединился к отряду "Черный барс" и подписал контракт в августе 2023 года. По его словам, он участвовал в штурмах в районе Авдеевки, Песок и Водяного, выполняя обязанности пулеметчика и медика. Клаус также рассказывал, что окончил медицинские училища в Красноярске и Дивногорске. Во время войны он получил контузию и тяжелое ранение руки, после чего перенес пять операций и был списан со службы.
После возвращения в Красноярск мужчина говорил, что испытывает трудности с адаптацией к мирной жизни. В 2025 году он заявлял о намерении снова отправиться на войну - уже в качестве медика или пулеметчика.