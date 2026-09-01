Громко ругался и слушал русскую музыку: в Адажском крае полиция сняла с электрички пассажира

Сам пассажир отрицал свою вину и утверждал, что кондуктор специально вызвала полицию, поскольку он ей просто не понравился. Мужчина также заявил, что действия полицейских были неадекватными. По его словам, в Дании в подобной ситуации его якобы не стали бы штрафовать, а просто отвезли бы домой.