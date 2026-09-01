Громко ругался и слушал русскую музыку: в Адажском крае полиция сняла с электрички пассажира
Пьяный пассажир устроил скандал в электричке - он громко слушал музыку и ругался. После жалоб кондуктор вызвал муниципальную полицию Адажского края, которая сняла мужчину с поезда и оштрафовала.
Муниципальная полиция Адажского края сообщила об инциденте в электричке, произошедшем на прошлой неделе. Сотрудникам полиции пришлось снять с поезда пассажира, который громко слушал русскую музыку, ругался и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Сообщение поступило о пассажире, который мешал окружающим. Когда правоохранители прибыли на место, кондуктор сообщила им, что мужчина вел себя агрессивно, своими действиями вызывал опасения за безопасность других пассажиров и не реагировал на просьбы выключить или сделать тише музыку.
Пассажир также находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские сняли его с поезда, а за выявленное нарушение мужчине назначили административное наказание.
Подробнее об инциденте рассказал телеканал TV3 в передаче "Degpunktā". По данным журналистов, кондуктору пришлось вступить в спор с мужчиной, который по дороге домой решил громко слушать русскую музыку и ругаться в вагоне. На просьбы окружающих не мешать он не реагировал, поэтому на станции пассажира уже ожидала муниципальная полиция.
При этом билет на поезд у мужчины был. После появления полицейских он даже поинтересовался, будет ли машинист ждать его окончания разговора с правоохранителями, чтобы ему не пришлось покупать новый билет.
Сам пассажир отрицал свою вину и утверждал, что кондуктор специально вызвала полицию, поскольку он ей просто не понравился. Мужчина также заявил, что действия полицейских были неадекватными. По его словам, в Дании в подобной ситуации его якобы не стали бы штрафовать, а просто отвезли бы домой.
Проверка на алкоголь показала 2,2 промилле. Кроме того, выяснилось, что это не первое наказание мужчины за нарушение общественного порядка.