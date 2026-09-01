Громко ругался и слушал русскую музыку: в Адажском крае полиция сняла с электрички пассажира
Фото: Ādažu novada pašvaldības policija
Пьяный пассажир не реагировал на замечания и устроил скандал в электричке.
Аварии и происшествия

Громко ругался и слушал русскую музыку: в Адажском крае полиция сняла с электрички пассажира

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Пьяный пассажир устроил скандал в электричке - он громко слушал музыку и ругался. После жалоб кондуктор вызвал муниципальную полицию Адажского края, которая сняла мужчину с поезда и оштрафовала.

Муниципальная полиция Адажского края сообщила об инциденте в электричке, произошедшем на прошлой неделе. Сотрудникам полиции пришлось снять с поезда пассажира, который громко слушал русскую музыку, ругался и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сообщение поступило о пассажире, который мешал окружающим. Когда правоохранители прибыли на место, кондуктор сообщила им, что мужчина вел себя агрессивно, своими действиями вызывал опасения за безопасность других пассажиров и не реагировал на просьбы выключить или сделать тише музыку.

Пассажир также находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские сняли его с поезда, а за выявленное нарушение мужчине назначили административное наказание.

Подробнее об инциденте рассказал телеканал TV3 в передаче "Degpunktā". По данным журналистов, кондуктору пришлось вступить в спор с мужчиной, который по дороге домой решил громко слушать русскую музыку и ругаться в вагоне. На просьбы окружающих не мешать он не реагировал, поэтому на станции пассажира уже ожидала муниципальная полиция.

При этом билет на поезд у мужчины был. После появления полицейских он даже поинтересовался, будет ли машинист ждать его окончания разговора с правоохранителями, чтобы ему не пришлось покупать новый билет.

Сам пассажир отрицал свою вину и утверждал, что кондуктор специально вызвала полицию, поскольку он ей просто не понравился. Мужчина также заявил, что действия полицейских были неадекватными. По его словам, в Дании в подобной ситуации его якобы не стали бы штрафовать, а просто отвезли бы домой.

Проверка на алкоголь показала 2,2 промилле. Кроме того, выяснилось, что это не первое наказание мужчины за нарушение общественного порядка.

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