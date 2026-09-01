Латвия отправит в Непал холодильные камеры для тел погибших
Латвия готовится отправить в пострадавший от катастрофы Непал мобильные холодильные камеры и наборы для ДНК-тестов. Без вести по-прежнему числятся 33 жителя Латвии.
В рамках Механизма гражданской защиты Европейского союза (ЕС) сейчас активирован запрос на мобильные холодильные камеры, каждая из которых должна вмещать тела как минимум пяти погибших. В Непал также планируется отправить комплекты и материалы для проведения ДНК-тестов.
Если поступят новые запросы, Министерство внутренних дел оценит, располагает ли Латвия необходимыми ресурсами для оказания помощи.
Как сообщалось, 26 августа обрушение ледника вызвало поток ледяных обломков, после чего из ледникового озера хлынули вода и грязь. Стихия привела к масштабным разрушениям в Непале и Китае. По данным на утро 31 августа, в результате природной катастрофы погибли не менее 900 человек, еще около 4200 числились пропавшими без вести.
Неподалеку от эпицентра бедствия находилась большая группа туристов из Латвии, поездку которой организовали любители йоги из Yantra. Еще несколько жителей Латвии находились в зоне катастрофы в составе группы местной туристической компании Mighty Himalayan Trek.
Министерству иностранных дел известно, что трое жителей Латвии, находившихся в тот момент в регионе, не пострадали при вызванном наводнением оползне в Непале. Еще 33 человека сейчас считаются пропавшими без вести.