Латвия отправит в Непал холодильные камеры для тел погибших

Как сообщалось, 26 августа обрушение ледника вызвало поток ледяных обломков, после чего из ледникового озера хлынули вода и грязь. Стихия привела к масштабным разрушениям в Непале и Китае. По данным на утро 31 августа, в результате природной катастрофы погибли не менее 900 человек, еще около 4200 числились пропавшими без вести.