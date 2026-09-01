"Прошло почти три месяца": Кулбергс потребовал от главы МВД реального плана по миграции
Премьер-министр Андрис Кулбергс подчеркивает, что политическая цель правительства в вопросах миграции не изменилась. Латвии необходим более строгий миграционный контроль, который позволит ограничить необоснованный въезд и пребывание в стране граждан третьих государств. Однако предлагаемые правительству решения должны иметь юридическое обоснование и быть согласованы с ответственными учреждениями.
"Цель правительства не изменилась. Мы должны ограничить неконтролируемую миграцию и закрыть возможности для обхода системы. Министр внутренних дел получил это задание еще в начале июня. Прошло почти три месяца. Теперь я жду от министра конкретного и выполнимого предложения, а не рассказа о том, что помешало ему его подготовить", - заявил Андрис Кулбергс.
"Не может застрять согласование, которое еще не завершено"
Информационный доклад Министерства внутренних дел (МВД) о реализации рекомендаций парламентской комиссии по расследованию вопросов миграции был передан в правительственную систему в понедельник, 31 августа, примерно за полтора часа до заседания коалиционного совета.
При этом документ еще не был согласован с рядом министерств и учреждений, которых напрямую касаются предложенные меры. По словам премьер-министра, заявления о том, что кто-то долгое время блокировал этот документ, не соответствуют действительности.
"Не может застрять согласование, которое еще не завершено", - подчеркнул Кулбергс.
Документ включает более 70 мер, затрагивающих экономику, образование, занятость, внешнюю политику, отношения Латвии с Европейским союзом (ЕС) и другие направления государственной политики.
Некоторые предложения предполагают изменения в регулировании ЕС. Как отметил премьер, министр внутренних дел не может единолично принимать такие решения от имени другого министерства или всего латвийского государства.
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"Именно поэтому на заседании коалиции мы договорились о совершенно конкретных дальнейших действиях. Моя цель - добиться того, чтобы документ как можно скорее поступил в Кабинет министров и мы смогли принять решения, которые действительно можно выполнить", - заявил Кулбергс.
Он добавил, что полностью поддерживает ужесточение миграционной политики, однако Латвии нужна система, которая будет работать на практике. "Поэтому я жду от министра внутренних дел не рассказа о том, что мешает ему работать, а качественно выполненной работы. Это означает качественные предложения, согласованные с ответственными учреждениями. На эту работу было почти три месяца. Миграция - слишком серьезный вопрос безопасности, демографии и экономики Латвии, чтобы превращать его в предвыборное соревнование за самый громкий лозунг", - подчеркнул премьер.
Какие задачи поставили перед МВД
3 июня премьер-министр поручил главе МВД начать разработку основных положений комплексной миграционной политики. К работе должны были привлечь Министерство иностранных дел, Министерство образования и науки, Министерство экономики и Министерство благосостояния.
Уже 4 июня МВД публично назвало ограничение миграции одним из трех приоритетных направлений работы нового министра. Ведомство обязалось разработать и представить правительству план по реализации рекомендаций парламентской комиссии Сейма.
Ограничение миграции также включено в план действий правительства. Он предусматривает сокращение числа новых долгосрочных виз и видов на жительство, определение допустимого количества граждан третьих стран, усиление контроля за видами на жительство и условиями их получения, а также запрет недобросовестным лицам приглашать иностранцев в Латвию. Ответственным за подготовку информационного доклада к 1 сентября было назначено Министерство внутренних дел.
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К документу возникли серьезные возражения
Справка о согласовании подготовленного МВД доклада показывает, что у министерств и социальных партнеров сохраняются возражения против нескольких важных предложений.
Государственная канцелярия указала, что в информационный доклад нельзя включать принципиальные вопросы миграционной политики, которые по существу должны рассматриваться в отдельном документе по планированию государственной политики.
Министерство экономики выступило против создания отдельной системы учета рабочего времени для граждан третьих стран. В ведомстве напомнили, что такой учет уже регулируется Законом о труде, а новая система создаст для предпринимателей дополнительную административную и финансовую нагрузку.
Министерство также не поддержало предложение ограничить возможности граждан третьих стран работать в качестве самозанятых. Аналогичный вопрос уже рассматривался и был отклонен Сеймом при принятии нового Иммиграционного закона.
Серьезные замечания высказали и представители работодателей. Конфедерация работодателей Латвии подчеркнула, что злоупотребления миграционными правилами необходимо пресекать. Однако механизмы контроля должны быть соразмерными, выполнимыми на практике и не должны без оснований дублировать уже существующие обязанности предпринимателей.
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Латвийская торгово-промышленная палата в целом поддерживает усиление миграционного контроля, но призывает выбирать адресные решения, основанные на данных. По мнению организации, несколько предложений требуют дополнительной оценки.
Возражения Министерства иностранных дел касаются не самой необходимости ограничивать миграцию, а юридической обоснованности конкретных мер и полномочий Латвии на уровне ЕС. В частности, ведомство указало, что при решении вопросов визовой политики необходимо учитывать распределение полномочий между Евросоюзом и его государствами-членами. За миграционную политику внутри Латвии отвечает Министерство внутренних дел.