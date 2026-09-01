"Прошло почти три месяца": Кулбергс потребовал от главы МВД реального плана по миграции

Он добавил, что полностью поддерживает ужесточение миграционной политики, однако Латвии нужна система, которая будет работать на практике. "Поэтому я жду от министра внутренних дел не рассказа о том, что мешает ему работать, а качественно выполненной работы. Это означает качественные предложения, согласованные с ответственными учреждениями. На эту работу было почти три месяца. Миграция - слишком серьезный вопрос безопасности, демографии и экономики Латвии, чтобы превращать его в предвыборное соревнование за самый громкий лозунг", - подчеркнул премьер.