"На государственном уровне об этом вообще думают?" Директор школы назвала проблему, которая тревожит сильнее экзаменов
Новый учебный год в Латвии начинается на фоне споров о правилах, экзаменах и очередных изменениях в школах. Но директора предупреждают: куда серьезнее проблема тех подростков, которые вообще выпадают из системы образования и больше не возвращаются к учебе.
В программе TV3 "900 секунд" директор Рижской 75-й основной школы Рамина Скуя раскритиковала идею принимать важные решения в сфере образования непосредственно 1 сентября, подчеркнув, что такой подход не соответствует принципам хорошего управления.
Скуя отметила, что в этом учебном году продолжаются изменения, связанные с переходом на обучение на латышском языке.
"Нельзя сказать, что это произошло в этом году - и на этом все закончено. Мы определенно продолжаем этот путь", - сказала директор, добавив, что в целом ученики успешно адаптировались к переменам.
Еще одним вызовом для школ стало обеспечение преподавания второго иностранного языка на фоне постепенного отказа от русского языка в этом качестве. По словам Скуи, ее школе удалось найти необходимых педагогов.
Хотя во многих школах Латвии по-прежнему не хватает учителей, в Рижской 75-й основной школе такой проблемы сейчас нет. При этом в целом по стране особенно остро ощущается нехватка преподавателей латышского языка, математики и музыки.
Особенно резко Скуя высказалась о возможности принять существенные изменения в системе образования уже в самом начале учебного года.
"Я совершенно точно этого не поддерживаю. Это абсолютно не свидетельствует о соблюдении принципов хорошего управления", - подчеркнула директор.
По ее словам, представители отрасли не выступают против перемен как таковых, однако решения должны приниматься в диалоге со школами и заблаговременно, а не в последний момент.
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Говоря о дискуссии вокруг проходных порогов на централизованных экзаменах, Скуя отметила, что важнее искать причины проблемы, а не просто смягчать требования.
"На мой взгляд, необходимо всерьез решать вопрос, почему ученики, дойдя до девятого класса, не могут сдать эти экзамены", - сказала она.
Директор подчеркнула, что необходимы своевременная профилактика и поддержка учащихся, поскольку снижение или отмена экзаменационного порога сама по себе ситуацию не исправит.
Однако еще сильнее ее беспокоят подростки, которые вообще выпадают из системы образования.
"Лично меня тревожит то, что действительно есть молодые люди, которые выпадают из этой системы. И, к сожалению, я не вижу, чтобы на государственном уровне мы вообще об этом думали", - признала Скуя.
По ее словам, часть молодых людей после неудачной сдачи экзаменов решает повторно пройти обучение в другой школе или продолжить образование в техникуме, однако есть и те, кто полностью прекращает учебу.
Несмотря на неопределенность вокруг возможных изменений образовательной политики, директор подчеркнула, что школы продолжают работать в соответствии с ранее определенными целями. "В любом случае у школы есть четкое направление, в котором мы движемся, ясные цели и приоритеты", - сказала Скуя. По ее словам, школы способны адаптироваться к переменам, однако это не должно становиться оправданием несистемного принятия решений.