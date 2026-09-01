Компенсации за утечку данных CSDD пока под вопросом: что должно произойти для выплат
После масштабной утечки данных клиентов Дирекции безопасности дорожного движения (Ceļu satiksmes drošības direkcija - CSDD) вопрос о возможных компенсациях пока остается открытым. Решение о том, должна ли служба отвечать за утечку, примет Государственная инспекция данных (Datu valsts inspekcija - DVI).
Расследование кибератаки продолжается. В Министерстве сообщения пояснили, что основанием для возможных компенсаций может стать решение DVI, устанавливающее ответственность CSDD за несоблюдение требований Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR).
Согласно законодательству, физическое лицо может получить компенсацию, если будет установлено, что CSDD не выполнила предусмотренные законом обязанности и в результате этого нарушения человеку был причинен ущерб.
При этом в Министерстве сообщения подчеркивают, что сейчас требовать компенсации преждевременно. Клиентов CSDD дополнительно проинформируют о дальнейших действиях.
Одновременно CSDD продолжает оценивать дополнительные меры, которые могут помочь уменьшить возможный ущерб. О принятых решениях и дальнейших действиях обещают сообщить общественности. Срок проверки DVI пока также неизвестен. Ранее в инспекции заявляли, что не могут точно сказать, сколько времени потребуется для завершения проверки CSDD.
По закону DVI должна принять решение в административном процессе в течение шести месяцев с момента возбуждения дела. Если по объективным причинам уложиться в этот срок невозможно, он может быть продлен до одного года. При этом дела высокой приоритетности обычно рассматриваются в течение четырех-девяти месяцев.
Кибератака на CSDD произошла в начале августа. В результате были получены персональные данные около 1,2 млн человек и примерно 200 000 юридических лиц. Речь идет о данных, связанных с платежами, которые проводились через дирекцию на протяжении последних 18 лет. После призывов ряда должностных лиц уйти в отставку свои полномочия сложили как правление CSDD, так и совет.
Читайте продолжение после рекламы
Министр сообщения Рихард Козловскис ("Новое единство") инициировал служебное расследование в ускоренном порядке. Его задача - установить все обстоятельства произошедшего и ответственных за масштабную утечку данных. В том числе будет проверен договор CSDD с компанией Tet на оказание услуг в сфере кибербезопасности.
Кроме того, Генеральная прокуратура начала прокурорскую проверку возможных нарушений или халатности, которые могли привести к утечке данных из информационных систем CSDD. Государственная полиция также начала уголовный процесс по факту кибератаки на CSDD.