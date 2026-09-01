Компенсации за утечку данных CSDD пока под вопросом: что должно произойти для выплат

Кибератака на CSDD произошла в начале августа. В результате были получены персональные данные около 1,2 млн человек и примерно 200 000 юридических лиц. Речь идет о данных, связанных с платежами, которые проводились через дирекцию на протяжении последних 18 лет. После призывов ряда должностных лиц уйти в отставку свои полномочия сложили как правление CSDD, так и совет.