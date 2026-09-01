Апелляционный суд оставил в силе приговор Римшевичу и Мартинсону по делу о взятках

Коррупционный скандал разгорелся в феврале 2018 года, когда Римшевич и Мартинсон были задержаны Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Генеральная прокуратура предъявила Римшевичу обвинения в получении взятки, а Мартинсону - в пособничестве получению взятки. Согласно обвинению, Римшевич получил взятку в виде оплаченной поездки на отдых и денежных средств. Кроме того, его обвиняли в легализации средств, полученных преступным путем.