Апелляционный суд оставил в силе приговор Римшевичу и Мартинсону по делу о взятках
Апелляционный суд оставил в силе реальные тюремные сроки бывшему главе Банка Латвии Илмару Римшевичу и предпринимателю Марису Мартинсону. Оба обвиняемых вину по делу о взяточничестве отрицают.
Рижский окружной суд во вторник оставил без изменений решение суда первой инстанции, согласно которому бывший президент Банка Латвии Илмар Римшевич и строительный предприниматель Марис Мартинсон были признаны виновными в преступлениях, связанных со взяточничеством.
Ранее, выступая с последним словом, Римшевич заявил, что в деле по-прежнему не доказано, когда, где, сколько, каким образом и за что именно выплачивались взятки.
В конце 2023 года Рижский районный суд в Юрмале приговорил Римшевича к шести годам лишения свободы и одному году пробационного надзора. Кроме того, суд постановил конфисковать его имущество. В частности, речь идет о нескольких объектах недвижимости в Гаркалнском крае, квартире в Юрмале и собственности в Вентспилсском крае.
Мартинсон также был признан виновным и получил пять лет тюрьмы. Кроме того, с него постановили взыскать более 150 000 евро. Принадлежащей ему компании MM investīcijas назначено принудительное воздействие в виде взыскания 3,1 млн евро.
Суд первой инстанции также вынес отдельное решение, попросив Государственную полицию начать уголовный процесс против бывшего члена правления Trasta komercbanka Виктора Зиемелиса. Его подозревают в даче ложных показаний в суде.
Римшевич и Мартинсон своей вины не признают.
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Коррупционный скандал разгорелся в феврале 2018 года, когда Римшевич и Мартинсон были задержаны Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Генеральная прокуратура предъявила Римшевичу обвинения в получении взятки, а Мартинсону - в пособничестве получению взятки. Согласно обвинению, Римшевич получил взятку в виде оплаченной поездки на отдых и денежных средств. Кроме того, его обвиняли в легализации средств, полученных преступным путем.