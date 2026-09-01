Будьте осторожны на набережной в Риге: часть ограждений на берегах Даугавы временно сняли
Фото: LETA
В Риге ремонтируют набережные.
В Латвии

Будьте осторожны на набережной в Риге: часть ограждений на берегах Даугавы временно сняли

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В центре Риги начались масштабные работы на набережных 11 Ноября и Радзиня. На отдельных участках временно демонтируют ограждения, поэтому горожан просят соблюдать особую осторожность.

В Риге начались работы по восстановлению инфраструктуры набережных 11 Ноября и Генерала Радзиня. Об этом сообщила представитель Рижской думы Кристине Криста Витола.

В ходе работ на нескольких участках будут демонтировать и восстанавливать ограждения. В связи с этим жителей и гостей города призывают соблюдать особую осторожность, не пересекать установленные ограждения и не приближаться к краю набережной там, где перила временно сняты.

На набережной 11 Ноября - на участке от Вантового моста до Большого Кристапа - уже начались работы по замене существующих бордюров, частичному демонтажу покрытия, восстановлению дождеприемников и ремонту лестниц.

Ремонт лестниц также проводится на участке набережной 11 Ноября между Каменным и Железнодорожным мостами.

Муниципалитет просит горожан с пониманием относиться к временным ограничениям и соблюдать правила безопасности в местах проведения работ. Особое внимание следует уделять участкам, где ограждения временно демонтированы.

Темы

11 НоябряКристапаНабережная Генерала РадзиняДаугаваВантовый мостКаменный мост

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