Будьте осторожны на набережной в Риге: часть ограждений на берегах Даугавы временно сняли
В центре Риги начались масштабные работы на набережных 11 Ноября и Радзиня. На отдельных участках временно демонтируют ограждения, поэтому горожан просят соблюдать особую осторожность.
В Риге начались работы по восстановлению инфраструктуры набережных 11 Ноября и Генерала Радзиня. Об этом сообщила представитель Рижской думы Кристине Криста Витола.
В ходе работ на нескольких участках будут демонтировать и восстанавливать ограждения. В связи с этим жителей и гостей города призывают соблюдать особую осторожность, не пересекать установленные ограждения и не приближаться к краю набережной там, где перила временно сняты.
На набережной 11 Ноября - на участке от Вантового моста до Большого Кристапа - уже начались работы по замене существующих бордюров, частичному демонтажу покрытия, восстановлению дождеприемников и ремонту лестниц.
Ремонт лестниц также проводится на участке набережной 11 Ноября между Каменным и Железнодорожным мостами.
Муниципалитет просит горожан с пониманием относиться к временным ограничениям и соблюдать правила безопасности в местах проведения работ. Особое внимание следует уделять участкам, где ограждения временно демонтированы.