После ударов Украины Россия ищет новые пути - вернется ли экспорт зерна в Латвию?

Несмотря на крайне напряженные отношения Москвы с Латвией, Литвой и Эстонией, российские зерновые грузы через регион полностью не прекратились. В прошлом сезоне через страны Балтии прошло около 1 млн тонн российского зерна. Два года назад показатель составлял примерно 2,5 млн тонн.