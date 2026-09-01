После ударов Украины Россия ищет новые пути - вернется ли экспорт зерна в Латвию?
После украинских ударов по российским портам и зерновозам в Черном и Азовском морях российские экспортеры начали искать новые маршруты. Все больше их внимания привлекают Балтийское море и порты Латвии.
Украинские удары по российским портам, экспортным терминалам и судам, перевозящим зерно, вынудили российских экспортеров искать альтернативные маршруты. Проблема для России особенно серьезна, поскольку в прошлом сезоне через Черное и Азовское моря было экспортировано 46,3 млн тонн зерна - около 90% всего российского морского экспорта зерна.
Теперь часть грузов пытаются перенаправить на север. По состоянию на 18 августа заявки на железнодорожные перевозки зерна в российские порты Балтийского моря в нынешнем сезоне достигли уже 5 млн тонн. Одновременно российские экспортеры все активнее интересуются возможностями портов стран Балтии, прежде всего Латвии.
Несмотря на крайне напряженные отношения Москвы с Латвией, Литвой и Эстонией, российские зерновые грузы через регион полностью не прекратились. В прошлом сезоне через страны Балтии прошло около 1 млн тонн российского зерна. Два года назад показатель составлял примерно 2,5 млн тонн.
Теперь отраслевые эксперты ожидают значительного роста. Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский оценивает возможный объем российского экспорта через страны Балтии в нынешнем сезоне в 5-6 млн тонн.
Руководитель аналитического центра "СовЭкон" Андрей Сизов также прогнозирует резкий рост перевозок уже в сентябре - как через балтийские страны, так и через российские порты на Балтийском море.
Однако полностью заменить Черное и Азовское моря Балтика не сможет. Мощности российских портов на Балтийском море оцениваются максимум в 7 млн тонн зерна в год. При этом совокупная мощность зерновых терминалов трех стран Балтии превышает 18 млн тонн в год.
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Кроме того, балтийские порты обслуживают зерновые грузы и других европейских стран. По оценкам российских представителей отрасли, оставшиеся российские порты и сухопутные маршруты вместе смогут компенсировать лишь около половины привычных объемов перевозок через Черное и Азовское моря.