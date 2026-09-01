Его просто оставили в коридоре: семья утверждает, что в Огрской больнице ребенку с ожогами отказали в помощи
Семилетний мальчик получил тяжелые ожоги в бане, но, по словам его отца, в Огрской больнице на ребенка никто не обратил внимания. Медики скорой помощи в итоге сами решили везти его в Ригу, сообщает передача "Bez Tabu".
Национальная служба здравоохранения (NVD) начала проверку ситуации в Огрской больнице после информации родственников пациента о том, что семилетнему мальчику с тяжелыми ожогами якобы не оказали медицинскую помощь. Несчастный случай произошел в бане. Семилетний мальчик случайно облился горячей водой и получил ожоги второй степени примерно на 18% поверхности тела.
Бригада Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) стабилизировала состояние ребенка на месте происшествия. В соответствии с правилами, согласно которым пациента доставляют в ближайшее медицинское учреждение, мальчика повезли в Огрскую больницу.
Однако, по словам отца ребенка, после прибытия в больницу мальчика на больничной кровати оставили в коридоре приемного отделения. По утверждению мужчины, в течение примерно десяти минут к ребенку не подошел ни один сотрудник больницы.
Из-за отсутствия, как утверждает семья, каких-либо действий со стороны персонала бригада NMPD, находившаяся на месте, приняла решение самостоятельно доставить ребенка в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) в Риге.
В Огрской больнице, однако, отрицают прозвучавшие обвинения. В письменном ответе передаче "Bez Tabu" администрация больницы заявила, что ребенка осмотрели сразу два специалиста. По утверждению больницы, врачи также консультировались с руководителем бригады NMPD.
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Теперь обстоятельства произошедшего выясняет Национальная служба здравоохранения. Проверка должна установить, была ли семилетнему пациенту своевременно оказана необходимая медицинская помощь в Огрской больнице.