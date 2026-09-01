Его просто оставили в коридоре: семья утверждает, что в Огрской больнице ребенку с ожогами отказали в помощи

Национальная служба здравоохранения (NVD) начала проверку ситуации в Огрской больнице после информации родственников пациента о том, что семилетнему мальчику с тяжелыми ожогами якобы не оказали медицинскую помощь. Несчастный случай произошел в бане. Семилетний мальчик случайно облился горячей водой и получил ожоги второй степени примерно на 18% поверхности тела.